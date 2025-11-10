Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sala de urgencias de un centro sanitario. Sur
Política andaluza

La nueva oferta de empleo del SAS suma 10.800 plazas para el año próximo

La mayor parte corresponde a la tasa de reposición máxima permitida para sectores prioritarios y a sustitución por jubilaciones

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:59

Comenta

La nueva oferta de empleo del Servicio Andaluz de Salud contempla un total de 10.800 plazas. El acuerdo ha sido conocido este jueves en ... el Consejo de Gobierno de la Junta, y aunque se trata de una propuesta para este año, la mayor parte se materializará durante el año próximo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  2. 2 El pediatra granadino que quiere curar a todos los niños con cáncer, y lo está consiguiendo
  3. 3 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  4. 4 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  5. 5 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre
  6. 6

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  7. 7 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  8. 8

    El Covirán hace posible lo imposible
  9. 9 Desvían un vuelo a Málaga por un problema técnico del avión que no podía arreglarse en Granada
  10. 10

    La ampliación del PTS se desbloqueará a principios de año a la espera de la llegada de las empresas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La nueva oferta de empleo del SAS suma 10.800 plazas para el año próximo

La nueva oferta de empleo del SAS suma 10.800 plazas para el año próximo