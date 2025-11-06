Nueva oferta de empleo en el Andalucía: requisitos para optar a las 20 plazas

La Mesa del Parlamento de Andalucía ha aprobado la oferta de empleo público de la Cámara andaluza para este año 2025, compuesta de 20 plazas, ... de las que la mitad, diez en total, corresponden al cuerpo de oficiales de gestión.

Así se recoge en un acuerdo adoptado por la Mesa del Parlamento el pasado 29 de octubre, consultado por Europa Press tras su publicación, este jueves 6 de noviembre, en el boletín oficial de la Cámara andaluza, en el que se sostiene que la aprobación de la oferta de empleo público del Parlamento «da respuesta a las necesidades de recursos humanos existentes y constituye el principal instrumento para su ordenación».

En el acuerdo se precisa que, «conforme al apartado 5 del artículo 15 del Estatuto de Personal del Parlamento de Andalucía, siempre que el número total de plazas propuestas en la oferta de empleo público sea superior a tres -como ocurre en este caso del año 2025-, se reservará un porcentaje entre el 25 y el 50% para el turno de promoción interna».

Las 20 plazas

De esta manera, la oferta de empleo público del Parlamento para este año 2025 consta de las referidas diez plazas para el cuerpo de oficiales de gestión, así como de cuatro para el cuerpo técnico, escala de técnicos, especialidad Biblioteca, Documentación y Archivo, y de tres para el cuerpo técnico, escalas de técnicos, especialidad Administración General.

Las restantes tres plazas ofertadas están vinculadas al cuerpo técnico de la especialidad de Informática, dos de ellas para técnicos superiores y una para la escala de técnicos.

Según precisa el acuerdo de la Mesa, que entrará en vigor este viernes, 7 de noviembre, las convocatorias para el ingreso en el cuerpo técnico, escala de técnicos superiores, en la especialidad de informática se realizarán «por los turnos libre y de promoción interna y por los sistemas de oposición y concurso-oposición».

Promoción interna

Por su parte, las convocatorias para el ingreso en el cuerpo técnico, escala de técnicos, especialidad ayudantes de biblioteca, documentación y archivo, se realizarán «por los turnos libre y de promoción interna y por los sistemas de oposición y concurso-oposición».

Asimismo, las convocatorias para el ingreso en el cuerpo técnico, escala de técnicos, especialidad Administración General, «se realizarán por los turnos libre y de promoción interna y por los sistemas de oposición y concurso-oposición», mientras que la convocatoria para el ingreso en el cuerpo técnico, escala de técnicos, especialidad Informática, «se realizará por el turno de promoción interna y por el sistema de concurso-oposición».

Igualmente, las convocatorias para el ingreso en el cuerpo de oficiales de gestión se realizarán «por los turnos libre y de promoción interna y por los sistemas de oposición y concurso-oposición».

Por último, el acuerdo de la Mesa del Parlamento explica que «las plazas de la oferta de empleo público para 2024 correspondientes al cuerpo de oficiales de gestión se acumularán a las consignadas para dicho cuerpo en la oferta de empleo público para 2025».