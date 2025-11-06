Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un momento del pleno celebrado ayer. Francisco J. Olmo / Europa Press

Nueva oferta de empleo en el Andalucía: requisitos para optar a las 20 plazas

Las convocatorias se celebrarán por los turnos libre y de promoción interna y por los sistemas de oposición y concurso-oposición

Europa Press

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:54

Comenta

La Mesa del Parlamento de Andalucía ha aprobado la oferta de empleo público de la Cámara andaluza para este año 2025, compuesta de 20 plazas, ... de las que la mitad, diez en total, corresponden al cuerpo de oficiales de gestión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  2. 2

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  3. 3 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  4. 4

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  5. 5

    «Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»
  6. 6

    Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas
  7. 7 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  8. 8 Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada
  9. 9 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  10. 10

    Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Nueva oferta de empleo en el Andalucía: requisitos para optar a las 20 plazas

Nueva oferta de empleo en el Andalucía: requisitos para optar a las 20 plazas