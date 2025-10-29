Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Estos son los 43 municipios de Andalucía que han recibido un SMS de aviso rojo por el temporal. Ideal

Los 43 municipios de Andalucía que han recibido un SMS de aviso rojo por el temporal

La situación operativa 1 abarca emergencias que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:04

Aumenta el riesgo por el temporal en algunas zonas de Andalucía, y la Junta de Andalucía ha avisado a primera hora de la mañana a ... los ciudadanos de 43 municipios de esta nueva situación. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha declarado a las 09.18 horas de este miércoles 29 de octubre el cambio del Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía a la fase de emergencia, en Situación Operativa 1, ante las precipitaciones registradas y el aviso rojo en curso en Huelva.

