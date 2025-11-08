Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen aérea de la rave de Noalejo. Guardia Civil

La multitudinaria rave entre Jaén y Granada se salda con 1.000 personas identificadas y casi 500 vehículos controlados

El evento, convocado a través de canales privados de mensajería y redes sociales, se inició en la noche del pasado viernes 31 de octubre y se prolongó hasta el martes 4 de noviembre

Europa Press

Sábado, 8 de noviembre 2025, 15:40

La Guardia Civil ha desarrollado un dispositivo especial de seguridad con motivo de la celebración de una fiesta «rave» ilegal, no autorizada, en el que ... se han identificado a más de mil personas, procedentes de muchos puntos de la geografía española, y controlados alrededor de 500 vehículos, en el paraje conocido como La Laguna, ubicado en el término municipal de Noalejo, en Jaén, y a 53 kilómetros de Granada capital.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

