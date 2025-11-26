Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una paciente se realiza una mamografia. Ideal

Todas las mujeres afectadas por los fallos en el cribado tendrán realizada su prueba este viernes

La Comisión de Seguimiento constata que el compromiso asumido por la Consejería se cumplirá al atenderse antes del 28 de noviembre a las 2.317 pacientes

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:13

Comenta

La Comisión de Seguimiento del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama ha constatado en su reunión de este miércoles que en dos ... días se habrá cumplido el compromiso de realizar las pruebas complementarias a las 2.317 mujeres con diagnósticos no concluyentes en sus mamografías.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Faralá, primera estrella Michelin de Granada capital
  2. 2

    Catorce detenidos, incluido un policía, en una redada antidroga
  3. 3 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  4. 4

    Hallan tres pistolas, un rifle y 1.200 plantas de marihuana al investigar un tiroteo en Olivares
  5. 5 Adiós a un hombre bondadoso y muy humano
  6. 6 Varios familiares consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe
  7. 7 Un evacuado en helicóptero tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar
  8. 8 Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital
  9. 9

    El CTA reconoce el error del VAR en la roja corregida durante el Granada-Córdoba
  10. 10 Dos detenidos por el homicidio de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril el año pasado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Todas las mujeres afectadas por los fallos en el cribado tendrán realizada su prueba este viernes

Todas las mujeres afectadas por los fallos en el cribado tendrán realizada su prueba este viernes