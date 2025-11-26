Todas las mujeres afectadas por los fallos en el cribado tendrán realizada su prueba este viernes

La Comisión de Seguimiento del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama ha constatado en su reunión de este miércoles que en dos ... días se habrá cumplido el compromiso de realizar las pruebas complementarias a las 2.317 mujeres con diagnósticos no concluyentes en sus mamografías.

Así lo ha informado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que ha presidido hoy la tercera reunión de la comisión.

Sanz explicó que al finalizar esta semana, es decir, el 28 de noviembre, las 2.317 mujeres con mamografía de cribado que presentaban hallazgos radiológicos BI-RADS 3 (probablemente benignos), derivadas a la Unidad de Mama de su hospital de referencia y que no habían sido informadas, ya habrán completado las pruebas indicadas, a excepción de dos casos en el Hospital Universitario Virgen del Rocío en los que dos mujeres han solicitado hacerse la prueba en diciembre.

Información completa

Durante la reunión también se ha informado de que en la actualidad todas las mujeres con mamografía de cribado derivadas al hospital por hallazgos BI-RADS 0, 3, 4 y 5 están siendo informadas conforme a la Instrucción emitida por el SAS el 8 de octubre. Además, a cada una ellas se le facilita información completa y la ruta asistencial correspondiente, así como se les cita para la realización de la prueba solicitada en el tiempo clínico recomendado.

Además, en la comisión se ha informado sobre el trabajo que está realizando el grupo específico que revisa el circuito completo del Programa de Cribado de Cáncer de Mama, con especial atención al sistema de información. En este sentido, los integrantes de la Comisión han recibido información detallada sobre el análisis realizado a todo el circuito del programa (invitación, cita, realización de la mamografía, lectura, resultados y derivaciones) para identificar mejoras operativas y de información a la usuaria.

También se han consensuado propuestas para simplificar y unificar la información que reciben las mujeres, tanto en las cartas como en SMS y en ClicSalud+, evitando tecnicismos y garantizando coherencia entre canales.

Entre otras cuestiones se recoge también la necesidad de mejorar la trazabilidad en los casos que requieren derivación al hospital, para asegurar un seguimiento adecuado y detectar retrasos y se plantean mejoras en la organización del sistema de información para evitar duplicidades de historiales, facilitar la consulta de antecedentes mamográficos y mejorar la comunicación entre unidades, distritos y hospitales.

Por último, durante la reunión se ha informado también sobre el avance en la homogeneización de la presentación de resultados: mensajes más claros, dos itinerarios bien definidos (resultado normal / continuar estudio) y eliminación de elementos técnicos innecesarios en la comunicación a la usuaria. Además, se ha priorizado trabajar en la definición de alarmas y controles automáticos del sistema para categorías que requieren atención más rápida.