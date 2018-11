«Ni muerta gobierno con Susana; no lo haré con un partido que es constitutivo del régimen andaluz» Teresa Rodríguez, este pasado sábado en Marbella antes de comenzar un acto público. / JOSELE-LANZA Entrevista a Teresa Rodríguez, candidata a la Presidencia de Adelante Andalucía IVÁN GELIBTER GRANADA Sábado, 24 noviembre 2018, 02:17

Teresa Rodríguez (Rota, 1981) afronta estas elecciones de nuevo como cabeza de cartel. Esta vez no lo hace por Podemos, sino por la confluencia Adelante Andalucía, formada por el partido morado y por la Izquierda Unida de su amigo y compañero, Antonio Maíllo. El último CIS les colocó como segunda fuerza, aunque admite durante la entrevista (que tuvo lugar esta misma semana en Marbella antes de un mitin), que su relación con Susana Díaz no existe y que no gobernará con ella; aunque también matiza que son la salvaguarda para que «las derechas» lleguen al poder .

-La campaña electoral empezó con una encuesta del CIS que les daba segundos. Entiendo que se afronta de forma distinta...

-Las encuestas sirven, sobre todo las que hacemos nosotros -que son de las que más nos fiamos- para orientar la campaña electoral. Sobre todo en materia de temas, preocupaciones y comarcas donde hay posibilidades de crecimiento. Las miramos de reojo, pero sí, las miramos. Y bueno, la posibilidad de iniciar la campaña en una posición de segundos nos ha estimulado mucho. Sobre todo porque había una cierta sensación de que íbamos a retroceder sí o sí. Entonces, esto nos ayuda a reforzar nuestra base social y anima a nuestra gente a hacer campaña.

-Es evidente que están utilizando muy poco a los líderes nacionales. Entiendo que es algo que está hecho a propósito; no sé si lo hacen para evitar eclipsar el mensaje andaluz o es por otros motivos.

-El diseño de la campaña lo hemos organizado en Andalucía, pensando en nuestra agenda. Hemos hecho mucho hincapié en la campaña provincial y comarcal. Y una vez diseñado todo eso hemos ofrecido el calendario a nuestros compañeros y compañeras de otros puntos de España. Les hemos invitado a participar; a sumarse a la campaña. Todo lo contrario por ejemplo a la campaña de Ciudadanos, así como a las dos campañas simultáneas que está haciendo el PP.

-O sea, que es algo intencionado.

-Sí, pero no con la intención de excluir porque resten. Lo que pasa es que hay cierta predisposición de la prensa estatal a hacer de esta campaña una pretemporada de las elecciones generales, y eso es duro porque también tenemos derecho a hablar de nuestros asuntos. Además, lo que ocurre es que Andalucía tiene un peso específico a nivel nacional. En España hay más andaluces que otra cosa, por lo tanto nuestros temas deberían estar en los medios de comunicación y en los programas de los partidos a nivel estatal. Son ellos los que deberían hablar de Andalucía, y no nosotros de Cataluña.

-En esta campaña parece haber un discurso extendido sobre la bajada de impuestos. Ustedes son el único partido que no se ha sumado al mensaje. ¿No corren el riesgo de que les perjudique electoralmente?

-Hay que hacer un esfuerzo de rigor y de pedagogía. Tampoco se puede ser demagogo con estas cuestiones porque estamos hablando de cosas muy graves. Si uno plantea una bajada masiva de impuestos, después no puede hablar de la dignificación de la sanidad en Andalucía. Evitas que haya ingresos en la hacienda pública, luego criticas la sanidad recortada de Susana Díaz y pretendes que los médicos de atención primaria tengan 10 minutos para atender a los pacientes. Pretendes que los hospitales y las infraestructuras prometidas se pongan en marcha de forma inmediata. ¿De dónde vas a sacar el dinero para hacer todo eso si no es privatizando? Luego pasa otra cosa. Bajar los impuestos depende de a quién...

-Se habla de bajada masiva a todo el mundo.

-Es una consigna del PP. La BMI esa. Nosotros hablamos del SMI: subir el salario mínimo interprofesional.

-¿Y no hay gente de izquierdas que haya comprado la bajada impuestos? ¿No cree que hay votantes suyos no que quieren recuperar el impuesto de sucesiones, por ejemplo?

-Nosotros estaríamos por reformar el impuesto de sucesiones. Lo hemos explicado con mucho rigor. No estábamos de acuerdo en cómo estaba establecido. Había un error de salto importante que indica que personas que tienen un patrimonio enorme y otras con uno mucho más bajo pagan exactamente lo mismo. Y lo que planteábamos era corregir el error de salto. Pero de corregir al error de salto a bonificar completamente el impuesto para quien hereda un millón de euros... Eso es un agujero de 600 millones de euros; o dicho de otra manera, 14.000 sanitarios.

-¿Y cree que se está entendiendo esto entre sus votantes?

-Nuestra obligación es explicarlo. Creemos solemnemente que las personas humildes van a heredar fundamentalmente derechos. No van a heredar patrimonios de millones de euros, sino sanidad, educación y servicios sociales. Si no pensamos en la mayoría no tendríamos razón de ser como fuerza política. Para eso nos disolvemos y dejamos que la política de Juanma Moreno lo impregne todo.

-¿Crees que el PSOE de es corresponsable de que se haya extendido este discurso?

-Claro. La hipoteca naranja con Ciudadanos consiste en eso, en comprar ese discurso de la eliminación de impuestos sin compensación.

-¿Descarta absolutamente entrar en un gobierno con Susana Díaz?

-Ni muerta gobierno con ella. Lo dije con esa expresión y la sigo manteniendo. No voy a gobernar con un partido que es constitutivo del régimen en Andalucía.

-¿Y no habría que consultar esa decisión con la militancia? Ustedes siempre defienden eso.

-Nosotros hicimos una asamblea ciudadana en su momento en el que las bases se pronunciaron sobre diversos temas. El documento que ganó fue aquel que presentaba de forma muy clara el ser una barrera a las derechas, pero que al mismo tiempo decidía no entrar en gobierno con el 'susanismo'. Entendemos que en Andalucía es el mantenimiento del status quo. Nosotros queremos cambiar la situación de esta tierra.

-Hay tres escenarios posibles. Uno es que gobierne la derecha, que está claro que no lo van a permitir. Otro es cogobernar con el PSOE, que parece que tampoco. Queda un tercer escenario...

-Y un cuarto.

-Entiendo que el cuarto es que gobiernen ustedes. Pero el tercero, que es el que dan las encuestas, es que Susana Díaz les necesite para poder ser presidenta.

-Como la legislatura anterior.

-Exactamente. En la anterior no pactó con Podemos, sino con Ciudadanos; aunque parece que ese escenario no se va a dar ahora. ¿Cuáles serían las exigencias de Adelante Andalucía?

-No es por eludir la pregunta, pero depende de los resultados.

-Se lo pregunto al revés. ¿Qué cederían ustedes si ganan las elecciones y necesitasen el apoyo de Susana Díaz?

-Es que depende mucho. Si los votantes nos colocan como segunda fuerza política, nosotros somos la alternativa en Andalucía. Seríamos la alternativa al 'susanismo', y por tanto ocuparíamos la misma posición de alternativa que hasta ahora ocupa el PP, pero desde una perspectiva progresista de cambio. Nadie le pediría al PP siendo segunda fuerza política que le diera sus votos a la primera.

-Pero si dice que nunca va a permitir que la suma de las derechas gobierne...

-Es que eso no va a pasar. De momento las encuestas no dicen que eso vaya a pasar. Los sondeos dibujan un escenario muy similar al de las anteriores elecciones, excepto que algunas fuerzas políticas subimos y otras bajan.

-Le repito. ¿Y si quedan primeros ustedes en qué cederían?

-Entiendo que si somos primera fuerza y ellos quieren plantearnos una serie de condiciones para la investidura -como en Cádiz- nos pondrán encima de la mesa cuestiones de su programa electoral para que lleváramos adelante. Todo lo que tiene que ver con derechos o con regeneración democrática es innegociable.

-¿Qué tiene en común Adelante Andalucía con el PSOE?

-Formalmente muchas cosas. Si coge los programas electorales, hay muchas. El problema es de credibilidad, y de coherencia entre lo que dicen y después hacen.

-Siempre se ha dicho que su relación con Susana Díaz es muy regular. ¿Es así realmente?

-Es inexistente. No tengo ninguna relación con ella. Intenté, al menos, tener la formalidad del saludo, pero me encontré una vuelta de cara.