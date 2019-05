Moreno volverá a pedir una entrevista a Pedro Sánchez para reclamarle 4.000 millones de financiación para Andalucía El presidente y Susana Díaz se afean su papel tras el resultado de las elecciones generales MARÍA DOLORES TORTOSA SEVILLA Viernes, 3 mayo 2019, 15:41

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado que volverá a solicitar una entrevista a Pedro Sánchez cuando este forme gobierno para insistir en un nuevo modelo de financiación autonómica que incluya los 4.000 millones de euros adicionales que aprobó el Parlamento andaluz la pasada legislatura. Este anuncio lo ha hecho Moreno esta mañana en su respuesta al portavoz de Cs, Sergio Romero, en la sesión de control del Pleno del Parlamento. Más tarde, en el debate con Susana Díaz, Moreno ha abundado en lo mismo al preguntar con cierta ironía a la secretaria general del PSOE andaluz cuánto va a tardar en pedir al presidente del Gobierno los 4.000 millones de euros para que Andalucía «tenga una financiación adecuada».

Moreno solicitó una entrevista a Sánchez por carta el pasado 4 de febrero pocos días después de ser investido presidente y formar gobierno. Si bien Moncloa respondió rápido y se concertó una entrevista, esta no llegó a celebrarse primero por un cambio en la agenda del presidente andaluz y luego por el adelanto de las elecciones generales. Ya en su misiva de febrero Moreno explicaba su interés en transmitirle al presidente del Gobierno ahora en funciones la reivindicación de un nuevo sistema de financiación. Se trataba de la misma exigencia de Susana Díaz en las entrevistas que mantuvo con Mariano Rajoy cuando ambos eran presidentes en Andalucía y España, respectivamente.

El PP apoyó la pasada legislatura el documento de PSOE, Podemos e IU para establecer en 4.000 millones de euros la financiación adicional que necesita Andalucía para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos como sanidad, dependencia y educación. Con estos antecedentes, Moreno ha preguntado a la secretaria general del PSOE andaluz cuánto va a tardar en reclamarle a Pedro Sánchez los 4.000 millones de euros para que Andalucía «tenga una financiación adecuada», reprochándole a su antecesora el ímpetu que ponía en ello cuando gobernaba Rajoy.

Moreno, que pidió a Díaz que transmita su felicitación a Sánchez por ganar las elecciones, ha mantenido con la secretaria general del PSOE un rifirrafe en el que ambos se han afeado su papel tras el resultado de las elecciones generales del 28 de abril. Díaz ha reprochado a Moreno que hiciera balance de los cien días de su gobierno en víspera de las elecciones cuando aún no se habían cumplido con la esperanza de sacar rédito electoral con «mentiras» e «insidias». «Le salió el tiro por la culata», espetó a Moreno para recordar que el PP ha quedado en Andalucía como tercera fuerza detrás de Cs, su socio de gobierno. «Es el primer presidente con menos apoyo» en Andalucía, añadió. También recordó las palabras de Moreno tras la derrota socialista de junio de 2016 en Andalucía cuando Díaz era presidenta: «Los andaluces le han puesto en su sitio», subrayando que el resultado del pasado domingo es una «moción de censura»a su alianza con Vox para gobernar.en Andalucía.

En la réplica, Moreno le contestó que ve a su antecesora «en modo supervivencia». «Poco tiene que sacar pecho por un resultado que no es suyo», dijo Moreno para azuzar el fantasma de la rivalidad de los dirigentes socialistas. «La noche del domingo cruzaba los dedos porque sabía que el éxito de Sánchez era proporcional a su inestabilidad» en el PSOE andaluz, agregó. «Su problema es el del medio millón ocultos en las listas de espera sanitaria y el del medio millón más de votos que Pedro Sánchez ha sacado más que usted en Andalucía».

El rifirrafe de Moreno con Díaz ha sido el momento más tenso de una sesión de control de guante blanco en el que todos los partidos parecían querer olvidar las tensiones por las elecciones generales y darse una tregua antes de las municipales que se avecinan. Incluso la intervención de Alejandro Hernández, portavoz de Vox, fue en un tono distinto al del día antes, cuando amenazó con no sentarse con el PP a negociar los Presupuestos de 2019. Hernández se limitó a pedir reformas al Gobierno PP-Cs «tras esa precampaña desde enero» en la que dijo estar el bipartito.

El presidente agradeció a Hernández el apoyo prestado por su grupo para la aprobación ayer del decreto con la bajada de impuestos. «Tenemos que generar entre todos la confianza de un gobierno sólido y estable», recalcó. En el debate con el portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maillo, Moreno exhibió su sintonía con el aliado imprescindible de Vox: «Yo no soy de etiquetar, ni a las personas ni a las formaciones políticas«, dijo para distanciarse de la estrategia de Pablo Casado al llamar ultraderecha al partido de Abascal. Maíllo recriminó a Moreno su alianza con la «extrema derecha» con los que ha aprobado «una subida masiva de recortes», en alusión al decreto de los impuestos a las rentas altas. También censuró al presidente, coincidiendo luego con Susana Díaz, porque no hubiera afeado a Vox que dijera que quienes reciben subvenciones por desempleo lo hacen porque no quieren trabajar, en alusión al PER.

En la sesión también quedó constancia de la sintonía de PP y Cs en Andalucía a diferencia del ámbito nacional. Los portavoces de ambos partidos, José Antonio Nieto y Sergio Romero, trufaron sus discursos de control de lisonjas al presidente y a los socios naranjas por las 21 medidas cumplidas de los cien días.