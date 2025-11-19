Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Juanma Moreno, durante su intervención. María José López / Europa Press

Moreno vincula el crecimiento económico de Andalucía a la estabilidad política

El presidente asegura que tiene una hoja de ruta para situar a la comunidad a la cabezade España y que paraello es necesario mantener la mayoría

Héctor Barbotta

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:30

Comenta

Con el calendario electoral ya en el horizonte, el presidente de la Junta de Andalucía ha vuelto a llamar la atención sobre la necesidad de ... preservar la actual situación de estabilidad política como condición necesaria para mantener el ritmo de crecimiento económico y los buenos indicadores en materias como el empleo, las exportaciones o la inversión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  2. 2 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  3. 3 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  4. 4 Convocan un casting en Granada para una película histórica
  5. 5 Estos son los síntomas de los virus que empiezan a circular
  6. 6 El tren-restaurante de Granada que ofrece «una experiencia al estilo Orient Express»
  7. 7

    Las dos rotondas del Área Metropolitana que recuperarán la normalidad esta semana
  8. 8 Detenido por alentar a la población a producir desórdenes públicos contra la ZBE de Granada
  9. 9

    25 años dando cariño a los peques de Arabial
  10. 10

    Pablo Sáenz elige un camino controvertido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Moreno vincula el crecimiento económico de Andalucía a la estabilidad política

Moreno vincula el crecimiento económico de Andalucía a la estabilidad política