Moreno urge a Gobierno a transferir competencias para ejecutar inversiones eléctricas

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha insistido este martes en reclamar al Gobierno central las inversiones en red eléctrica que corresponden a Andalucía ... y le ha trasladado que si no es capaz de acometerlas, transfiera «las competencias» a la comunidad para que el ejecutivo andaluz se ponga «manos a la obra». «O lo hacen ellos o nosotros», ha apuntado.

Así se ha pronunciado Juanma Moreno durante la inauguración del I congreso New Industry in Southern Europe (NISE), en Sevilla, en el que participan decenas de empresas, expertos y profesionales del ámbito industrial.

Ha manifestado que el crecimiento industrial que se está produciendo en Andalucía ha llevado a un problema que ya se había previsto, que es la capacidad de evacuar energía eléctrica.

«No puede ser que tengamos proyectos industriales de máximo calado y que, al final, tengamos que tardar más tiempo que nuestros competidores como consecuencia de la falta de inversión de red eléctrica», ha manifestado Moreno, quien ha vuelto a exigir al Gobierno central «que de manera inmediata se invierta exactamente lo que es justo para Andalucía».

Así, ha explicado que, del plan inversor de red eléctrica, tan solo un 11 por ciento de esas inversiones recaen en Andalucía, «lo cual no tiene ningún sentido», porque supone un 40 por ciento «por debajo de la inversión en red eléctrica a nivel peninsular».

Ha indicado que eso no se puede aceptar y que si el Gobierno central no es capaz de dotar a Andalucía de las inversiones necesarias en red eléctrica, que ceda la «competencia» a la comunidad autónoma y la Junta se pondrá «manos a la obra», como se está haciendo en otros ámbitos.

«No tenemos miedo, no tenemos ningún problema y tenemos las capacidades inversoras para hacer esas inversiones», ha indicado Moreno, quien ha querido dejar claro que «o lo hacen ellos o lo hacemos nosotros, pero lo vamos a hacer».

El presidente de la Junta ha defendido que Andalucía tiene la capacidad y va ser uno de los «polos de atracción más poderosos en materia industrial a lo largo de los próximos años».

El Consejo de Gobierno andaluz abordó el pasado 5 de noviembre un análisis técnico de la Consejería de Industria, Energía y Minas sobre la propuesta de planificación de inversiones de la red de energía eléctrica 2025-2030 que plantea el Gobierno central para Andalucía, y que «sólo atiende el 23% de las actuaciones solicitadas por la Junta en su propuesta elevada al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en marzo de 2024».

Además, el 60% de las inversiones totales planteadas por el ministerio para Andalucía, según la Junta, se destinan a solucionar «carencias del sistema que no responden a las necesidades específicas de Andalucía ni atienden al desarrollo industrial de la región, sino que dan soporte al funcionamiento de la red de transporte en su conjunto, según el informe técnico elaborado por la Secretaría General de Energía y la Agencia Andaluza de la Energía sobre las infraestructuras incluidas en la propuesta del Gobierno de España».

De los 8.130 millones de euros contemplados para el conjunto de España en la planificación eléctrica 2025-2030 sin incluir las interconexiones, el ministerio ha asignado a Andalucía un porcentaje del 11,8%, «por debajo de lo que le correspondería a la comunidad autónoma atendiendo a criterios objetivos de población (18%), superficie (17,3%) o consumo eléctrico (15%)», según la Junta.

En este sentido, según añade, el documento recoge sólo 458 millones de euros para acometer nuevas inversiones o actuaciones. El resto, 502 millones, «se corresponde con inversiones no ejecutadas de la planificación vigente; de este modo, el 52% de las inversiones del Ministerio para Andalucía se arrastran de la planificación actual».

«Dibujar la historia de la industria en España»

Durante su intervención, Juanma Moreno ha destacado el protagonismo que ha adquirido la comunidad autónoma en el ámbito industrial apoyada en dos pilares, su potencial tanto renovable como digital, hasta el punto de verla capacitada para «dibujar la historia de la industria en España» y convertirse en «el gran 'hub' de referencia del sector del sur de Europa».

Moreno ha destacado el papel que viene ganando Andalucía como «actor clave en el proceso de transformación industrial en el que está inmersa Europa, bajo la premisa de implementar un nuevo modelo más verde apoyado en la transformación digital», dos ámbitos en los que la comunidad viene registrando un desarrollo y un liderazgo muy relevantes en los últimos años.

«Llegar hasta ahí, así como convencer y convencernos de nuestras capacidades e influencia, ha implicado un cambio de mentalidad de los andaluces. Andalucía tenía que verse a sí misma como una pieza clave del motor económico de España y decidirse a aprovechar las oportunidades y los recursos propios para generar un cambio de perfil económico y un cambio en la percepción exterior de nuestra tierra. Y los andaluces y su sector productivo lo han hecho», según ha valorado el presidente, que ha apuntado a factores como la estabilidad política y presupuestaria, la competitividad fiscal o iniciativas como la Unidad Aceleradora de Proyectos como elementos diferenciadores para atraer inversión y grandes proyectos.

Entre todos ellos, uno que destaca especialmente como resorte para el sector industrial andaluz: la apuesta por las energías limpias. «El 70% de la potencia total para la generación de electricidad en Andalucía procede de fuentes limpias. Somos la primera comunidad en generación renovable (a junio 2025), y hemos crecido en potencia de generación eléctrica renovable un 164% en estos últimos años. Al calor de esta apuesta energética, Andalucía se afianza como un hub industrial de referencia y un polo de atracción de inversiones», ha dicho.

Actualmente, el sector industrial andaluz ocupa a 333.000 personas, 35.400 más que antes de 2019, y en él han ido ganando peso ámbitos como el de Defensa o el aeroespacial. En ambos, de hecho, Andalucía es la segunda comunidad autónoma, representando el 19% de la facturación nacional, y registrando «hitos como el hecho de estar gestando la primera misión 100% andaluza para diseñar, fabricar y poner en órbita el primer satélite con apoyo de la Junta».

Según ha puesto en valor Moreno, tanto los sectores productivos tradicionales como los emergentes están siendo protagonistas de la transformación de Andalucía: «Un impulso que ha llevado a la comunidad a crecer más que España y la Unión Europea, que lidera el número de empresas en la Seguridad Social (252.800 en octubre), que atrae más inversión extranjera que nunca o que está llevando los índices de exportaciones por encima de sus mejores cotas».

Por último, el presidente ha vuelto a insistir en que Andalucía tiene una «oportunidad única» para reindustrializarse y «dibujar la historia de la industria en España» consolidando su emergente protagonismo.