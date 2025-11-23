Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. E. P.

Moreno: «Sánchez está decidido a sacrificar la convivencia para seguir en el poder»

«Al PP sólo le queda una alternativa para combatir democráticamente al sanchismo: ser duro y fuerte»

E. P.

Domingo, 23 de noviembre 2025, 16:41

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha afimado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, «está decidido a sacrificar la convivencia para ... seguir en el poder» y que, en estos momentos, «una parte de la convivencia está en juego». «Veo riesgos, un nivel de crispación política que se ha trasladado a una parte de la sociedad que no es bueno. La única alternativa que tiene para mantenerse en el poder es movilizar al máximo el bloque ideológico y, al mismo tiempo, impermeabilizarlo del resto de ideas».

