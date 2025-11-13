Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, este jueves en el Parlamento de Andalucía

Moreno reta a Sánchez a debatir con él en el Parlamento andaluz y no «lanzar mentiras» desde el Congreso sobre Andalucía

El presidente de la Junta ha indicado al respecto que no es la primera vez que Pedro Sánchez «sale a salvar» a la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, «dada su situación política en Andalucía, donde no levantan las encuestas ni las expectativas ni ilusión».

Europa Press

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:22

Comenta

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha retado este jueves al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, a que debata con él sobre la ... situación de Andalucía en el debate sobre el estado de la comunidad que se celebrará próximamente en el Parlamento autonómico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  2. 2 Alcampo rompe el mercado con un descuento en su aceite de oliva virgen extra de La Masía
  3. 3 La borrasca Claudia amenaza a Granada con lluvia, frío y nieve en solo 24 horas
  4. 4 Una fallecida y un herido tras caer su vehículo por un barranco de Albondón
  5. 5 El hotel de Granada que ha sido reconocido como el más lujoso de España
  6. 6 La Diputación de Granada se sale de la Mesa del Aeropuerto
  7. 7 Pedro Sánchez cita la supresión de un FP de Montefrío para criticar la política educativa del PP
  8. 8 Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero
  9. 9 Meteorólogos advierten de la llegada inminente a Granada de tormentas fuertes y nevadas
  10. 10 Chicote busca en Granada las mejores habas con jamón de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Moreno reta a Sánchez a debatir con él en el Parlamento andaluz y no «lanzar mentiras» desde el Congreso sobre Andalucía

Moreno reta a Sánchez a debatir con él en el Parlamento andaluz y no «lanzar mentiras» desde el Congreso sobre Andalucía