Moreno reta a Sánchez a debatir con él en el Parlamento andaluz y no «lanzar mentiras» desde el Congreso sobre Andalucía

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha retado este jueves al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, a que debata con él sobre la ... situación de Andalucía en el debate sobre el estado de la comunidad que se celebrará próximamente en el Parlamento autonómico.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento, Moreno se ha pronunciado así tras ser preguntado sobre las referencias que Pedro Sánchez hizo ayer a Andalucía durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

Juanma Moreno ha indicado al respecto que no es la primera vez que Pedro Sánchez «sale a salvar» a la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, «dada su situación política en Andalucía, donde no levantan las encuestas ni las expectativas ni ilusión».

Ha expresado, no obstante, que le sorprende mucho que desde el Congreso, «se nos haga oposición a los presidentes de comunidades autónomas».

Moreno ha planteado a Pedro Sánchez que ya que no convoca un debate sobre el estado de la nación, puede participar en el debate sobre el estado de la comunidad andaluza que se desarrollará en el Pleno autonómico en próximas fechas.

«Estoy seguro que podríamos llegar a un acuerdo en la Mesa del Parlamento para posibilitar que el señor Sánchez venga al debate del estado de la comunidad a debatir conmigo sobre los asuntos de Andalucía, pero con realidad, con rigor y con seriedad», ha indicado Juanma Moreno.

«Lo digo de manera digna», ha añadido Moreno, apuntando que el PP-A, con mayoría en la Mesa del Parlamento, estaría dispuesto a posibilitar que el presidente del Gobierno de España «venga a debatir con nosotros sobre Andalucía, si realmente tanto le interesa Andalucía». «Que venga y debata con nosotros aquí, porque no tiene ningún sentido que diga mentiras desde las Cortes Generales», ha dicho.

Para Moreno, el Congreso de los Diputados y el Gobierno de España «tienen problemas muy serios a los que debería dar respuesta el señor Sánchez y no dedicarse a calumniar a los presidentes autonómicos desde las Cortes Generales», algo que «nunca» se ha visto en España.