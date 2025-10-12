Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Juanma Moreno en el desfile de este domingo en Madrid. Agencias

Moreno reivindica en el día de la fiesta nacional «la España serena que se entiende»

Subraya que «las mejores cosas las hemos logrado juntos»

Agencias

Domingo, 12 de octubre 2025, 11:33

Comenta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha reivindicado con ocasión de la Fiesta Nacional que se celebra este domingo, 12 de octubre, «la España serena que se entiende, la que construye un futuro mejor con el empuje de todos».

Así lo ha trasladado el presidente andaluz en un apunte en su cuenta en la red social 'X', recogido por Europa Press, que viene acompañado de un vídeo de unos 35 segundos de duración que reivindica el Descubrimiento de América en 1492 y subraya que España es «un gran país», antes de concluir con una felicitación por el Día de la Hispanidad que también se conmemora en esta jornada.

En su comentario, Juanma Moreno, que este domingo asiste en Madrid a los actos de celebración de la Fiesta Nacional presididos por los Reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, subraya que, «como cada año», en este 12 de octubre «celebramos todo lo que nos une como españoles».

«Reivindico la España serena que se entiende, la que construye un futuro mejor con el empuje de todos», añade el presidente andaluz para subrayar a continuación que «las mejores cosas las hemos logrado juntos», y concluir su mensaje con una felicitación por el Día de la Hispanidad entre signos de exclamación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncia un ataque vandálico contra su casa mientras dormía en Huétor Vega
  2. 2

    El alcalde de La Malahá presenta su renuncia al cargo tras 14 años
  3. 3

    «El agua caía con tanta fuerza que podríamos estar hablando de muertos»
  4. 4 Sierra Nevada recibe sus primeras nieves tras el verano por la borrasca Alice
  5. 5

    «Si no lloró con el homenaje al acabar fue por vergüenza»
  6. 6 Cuándo entra en vigor la nueva tasa de alcohol para todos los conductores
  7. 7 Las 4 localidades de España que se han repartido el premio de Euromillones
  8. 8 Luis Portero, caso reabierto 25 años después
  9. 9

    El hombre muerto hace mes y medio en el distrito Beiro recibió un golpe en la cabeza
  10. 10 El aparejador que se tiró al barro para montar su propio taller de cerámica en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Moreno reivindica en el día de la fiesta nacional «la España serena que se entiende»

Moreno reivindica en el día de la fiesta nacional «la España serena que se entiende»