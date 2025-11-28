Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, dirigiéndose al atril EP
Debate sobre el Estado de la Comunidad

Moreno reitera su idea de agotar mandato: «A esta legislatura le quedan siete u ocho meses»

El presidente de la Junta ha garantizado que su grupo no se va a «cansar de tender la mano y aprobar iniciativas de otros grupos», lo que se ha traducido en que «casi el 50%» de las propuestas aprobadas esta legislatura en la Cámara autonómica «pertenecen a otros grupos»

Europa Press

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:11

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha cerrado este viernes su intervención en el Debate sobre el Estado de la Comunidad ... con una alusión a la fecha de las próximas elecciones autonómicas en la que ha reiterado su intención de agotar el mandato al asegurar que «a esta legislatura le quedan siete u ocho meses».

