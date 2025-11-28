Moreno reitera su idea de agotar mandato: «A esta legislatura le quedan siete u ocho meses»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha cerrado este viernes su intervención en el Debate sobre el Estado de la Comunidad ... con una alusión a la fecha de las próximas elecciones autonómicas en la que ha reiterado su intención de agotar el mandato al asegurar que «a esta legislatura le quedan siete u ocho meses».

En su réplica al portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, Moreno ha garantizado que su grupo no se va a «cansar de tender la mano y aprobar iniciativas de otros grupos», lo que se ha traducido en que «casi el 50%» de las propuestas aprobadas esta legislatura en la Cámara autonómica «pertenecen a otros grupos», y tampoco va a dejar de «pedir diálogo, mesura y sensatez» a la oposición.

«Si ustedes quieren trabajar en favor de Andalucía tienen todavía algo de tiempo. A esta legislatura le quedan siete u ocho meses, con lo cual tienen todavía tiempo para hacer algo», ha asegurado el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha advertido al resto de grupos de que «si quieren seguir en el barro, la radicalidad, la confrontación y la mentira, irán cavando su propia tumba en términos electorales, así que yo les animo a que sean productivos, útiles y nos ayuden».

MÁS INFORMACIÓN Juanma Moreno pasa a la ofensiva

Previamente, Moreno ha aprovechado su réplica al portavoz del PP-A para defender la gestión de su gobierno desde que alcanzó el Palacio de San Telmo. «Habrá algunas cosas que han ido mejor y otras peor, pero no cabe duda de que la Andalucía de final de 2025 es mucho mejor en todos los ámbitos que la Andalucía que nos dejó el PSOE en 2018», ha proclamado antes de reprochar a la oposición que le «estorben indicadores objetivos con datos reales» que desmontan su discurso «cenizo, amargo y sin propuestas».

Por último, el presidente de la Junta también ha defendido la necesidad de «seguir en el camino» emprendido por su gobierno en diciembre de 2018 y ha admitido que aunque «no todo está hecho, lo que se ha hecho ha funcionado».