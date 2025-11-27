Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. EP

Moreno promete cambios legales contra el bullying y un 'ciberescudo' que impida a menores contenidos de adultos

Así lo ha anunciado el presidente durante su discurso de apertura en el Debate sobre el estado de la comunidad

Europa Press

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:08

Comenta

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha comprometido este jueves a llevar a cabo cambios legales contra el bullying y a la puesta ... de un 'ciberescudo' que impida a los menores acceder a contenidos para adultos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital
  2. 2 Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada
  3. 3

    La nueva San Antón no tendrá terrazas
  4. 4 Envían a la UCI a un hombre tras ser agredido en una fiesta en Motril
  5. 5 Varios familiares consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe
  6. 6 El Ayuntamiento derriba la Huerta de la Mariana
  7. 7 Dos detenidos por el homicidio de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril el año pasado
  8. 8

    Libertad para la expareja de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril
  9. 9

    El homicida de la mujer de Motril quería echarla de la finca que le tenía alquilada
  10. 10 La pastelería y panadería 100% sin gluten que arrasa en Granada: «Todos los días agotamos los productos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Moreno promete cambios legales contra el bullying y un 'ciberescudo' que impida a menores contenidos de adultos

Moreno promete cambios legales contra el bullying y un &#039;ciberescudo&#039; que impida a menores contenidos de adultos