Moreno promete cambios legales contra el bullying y un 'ciberescudo' que impida a menores contenidos de adultos

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha comprometido este jueves a llevar a cabo cambios legales contra el bullying y a la puesta ... de un 'ciberescudo' que impida a los menores acceder a contenidos para adultos.

Así lo ha anunciado el presidente durante su discurso de apertura en el Debate sobre el estado de la comunidad que se desarrollará este jueves y viernes en el Parlamento.

Según Moreno, la educación pública andaluza se esfuerza para que todos los alumnos, por diferentes que sean, tengan las mismas oportunidades de formarse, de prosperar y de adquirir las mejores herramientas para la vida, y si hay algo que las familias necesitan es «tener la tranquilidad de que sus hijas e hijos están seguros».

Así, ha expuesto que su gobierno fue pionero en regular el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos, mientras que está en marcha la creación de un ciberescudo que funcionará el próximo año a través de una aplicación «para que los menores no puedan acceder a contenidos para adultos».

El presidente ha indicado que Andalucía quiere liderar también la acción y las propuestas contra el bullying, «que es un problema de toda la sociedad». Por ello, los días 29 y 30 de enero de 2026, se celebrará en Córdoba el congreso 'Andalucía contra el acoso: la convivencia en la era digital', con la participación de todos los actores implicados.

Ha manifestado que se tendrán muy en cuenta las conclusiones de este congreso y su gobierno se compromete a realizar «los cambios normativos que sean necesarios en el marco de nuestras competencias, así como impulsar y liderar los cambios de ámbito nacional».

«Los centros de enseñanza de Andalucía deben ser siempre un espacio seguro de convivencia, en todos los niveles formativos», según Juanma Moreno, para quien «lograrlo es una misión no solo del sistema educativo, sino que todos tenemos la obligación de proteger a nuestros menores».

Sistema educativo andaluz

Moreno ha defendido que el sistema educativo andaluz es hoy «garantía de igualdad y de esperanza en el futuro de las nuevas generaciones de andaluces» y, por ello, «no se puede poner en riesgo con visiones ideológicas» porque la «educación no puede ser de izquierda y tampoco de derecha», sino que tiene que ser de calidad.

«Y eso es lo que vamos a hacer: Seguir ofreciendo a las familias una educación de calidad para garantizar el futuro de la nuevas generaciones de andaluces», ha dicho el presidente, quien ha recalcado que, en los últimos siete años, se ha transformado el sistema educativo andaluz «para hacerlo más amplio y moderno, con más servicios a las familias y con unos profesionales más reconocidos y mejor pagados».

Así, según ha puntualizado, Andalucía es por primera vez «el motor del incremento de la inversión educativa en España, aportando casi el 23% del total del país y superando a Cataluña, Valencia y Madrid», al tiempo hay una cifra de 108.657 docentes en la educación pública, 6.800 más que en el año 2018 (último de un gobierno del PSOE-A).

En los últimos años, según ha añadido, se han convocado más de 33.000 plazas en sucesivas oposiciones, por lo que la plantilla de educación es hoy «más estable que nunca» y también «la mejor pagada de la historia de Andalucía, porque tras la equiparación salarial, los docentes andaluces han pasado de ser los peor pagados de España en la época socialista, a estar por encima de la media nacional».

Ha puesto el acento en que, además, cuentan por primera vez con una Ley de Autoridad del Profesorado, que se está desarrollando para que tengan más respaldo jurídico y psicológico.

El presidente también ha resaltado que las familias andaluzas tienen ahora «mejores infraestructuras educativas y más servicios y ayudas», mientras que la inversión en climatización de las aulas supera ya los 230 millones de euros desde 2018.

Asimismo, ha recalcado que hay «más presupuesto y más plantilla que nunca para la atención a la diversidad, con 636 millones de euros que es casi el doble de lo que había en 2018; casi 74.000 familias se benefician de la gratuidad del primer ciclo de infantil, lo que ayuda además a la conciliación familiar y, por tanto, favorece la natalidad, y más de un millón de familias reciben una ayuda media de 860 euros para distintos servicios escolares».