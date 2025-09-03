Moreno pide una mejor financiación en lugar de la «trampa» de la quita de deuda

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, exigió ayer al Gobierno de la Nación mejora la financiación de la comunidad en lugar de ... usar la «trampa» de la quita de la deuda que consideró un «truco político» ya que el ahorro de esta iniciativa no se puede emplear en sanidad ni en políticas sociales.

Moreno criticó la propuesta de condonación de deuda aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya que «lo que hace es que el Estado mutualiza y lo único que se puede ahorrar son algunos intereses».

Además, señaló que «no es útil para Andalucía porque es una de las comunidades con menos deuda por habitante y no necesita instrumentos del Estado para estabilizar su propia deuda, porque se ha hecho un esfuerzo de restar deuda y, por tanto, salimos a los mercados financieros de manera ordinaria».

A su juicio, «esta iniciativa lo que hace es estimular el endeudamiento y premiar a las comunidades autónomas que más se han endeudado en detrimento de las que hacemos un esfuerzo para reducir la deuda, por lo que no vamos a participar en este juego político».

Asimismo, insistió en reclamar más recursos del Estado para, por ejemplo, mejorar la sanidad como se viene reclamando por parte de las Mareas Blancas y sindicatos porque Andalucía está infrafinanciada.

Moreno dijo que estaría «encantado» de contar con más dinero para invertir en sanidad y defendió el esfuerzo de su Gobierno que ha aumentado el presupuesto de 8.900 millones del último año de gestión socialista a casi 16.000 millones en la actualidad.

Sobre una posible directriz del PP nacional para el rechazo de la quita de la deuda por parte de los presidentes autonómicos del partido, Moreno aseguró que él no ha recibido «órdenes» de la dirección nacional sobre la posición que hay que mantener ante este asunto.

«A mí órdenes no me puede dar nadie, los únicos que me pueden dar órdenes son los andaluces, yo tengo unos jefes que son los andaluces y andaluzas, y esos son los únicos que me pueden imponer a mí un criterio», subrayó el jefe del Ejecutivo andaluz.

Según Moreno, «Andalucía no va a coger la manzana, los andaluces no somos tan ingenuos porque es una operación para salvar a Pedro Sánchez en esta situación absolutamente caótica y de supervivencia absurda que no va llevar a nada, ni al propio presidente ni a España, porque es una agonía permanente».

Contra la «recentralización»

Juanma Moreno se manifestó así ayer en Santander con motivo de su participación en un curso sobre los 30 años del Comité de las Regiones y la evolución de la política de cohesión en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo junto a los presidentes de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y de Galicia, Alfonso Rueda.

Moreno, junto al resto de sus homólogos autonómicos, abogó por reforzar el papel de las regiones en Europa frente a los planteamientos «recentralizadores» que están surgiendo actualmente con «enemigos» del proyecto europeo.

El presidente andaluza defendió el papel de Comité de las Regiones «ya que Europa se construye desde las ciudades y regiones y desde se aviva la llama europeísta al hacer de correa de transmisión entre los ciudadanos y el Gobierno de Europa».