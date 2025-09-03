Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juanma Moreno, ayer en Santander con los presidentes de Galicia, Cantabria y Castilla-La Mancha. Efe

Moreno pide una mejor financiación en lugar de la «trampa» de la quita de deuda

El presidente solicita más recursos del Ejecutivo central para mejorar la sanidad e impulsar las políticas sociales

José Luis Piedra

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:38

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, exigió ayer al Gobierno de la Nación mejora la financiación de la comunidad en lugar de ... usar la «trampa» de la quita de la deuda que consideró un «truco político» ya que el ahorro de esta iniciativa no se puede emplear en sanidad ni en políticas sociales.

