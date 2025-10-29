Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido máxima prudencia a los ciudadano.

Moreno pide máxima prudencia a los andaluces y contacta con el Gobierno por el aviso rojo por lluvias

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado este miércoles la situación operativa 1 del Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía

Europa Press

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:13

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido máxima prudencia a los ciudadanos por el fuerte temporal de lluvias que este miércoles ... afecta a varias zonas de la comunidad y, especialmente, a la provincia de Huelva, una situación que ha abordado telefónicamente con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

