Moreno pide máxima prudencia a los andaluces y contacta con el Gobierno por el aviso rojo por lluvias

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido máxima prudencia a los ciudadanos por el fuerte temporal de lluvias que este miércoles ... afecta a varias zonas de la comunidad y, especialmente, a la provincia de Huelva, una situación que ha abordado telefónicamente con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

MÁS INFORMACIÓN Los 43 municipios de Andalucía que han recibido un SMS de aviso rojo por el temporal

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado este miércoles la situación operativa 1 del Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía tras el aviso de nivel rojo --riesgo extremo-- activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el litoral de Huelva.

Con motivo de una reunión en Sevilla con representantes de asociaciones de enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), el presidente ha aprovechado, durante su intervención, para hacer ese llamamiento a la máxima prudencia ante esa alerta roja por lluvias en el litoral de la provincia de Huelva, de manera que los residentes en esa zona han recibido un mensaje de alerta, Es-Alert, poco después de las 10,00 horas de este miércoles, una vez que Aemet alertó de la situación.

Ante las fuertes lluvias tenemos que ser muy prudentes siempre. Por favor, PRECAUCIÓN.



Hay aviso rojo en la provincia de Huelva y hemos enviado un mensaje preventivo #EsAlert a las zonas afectadas.



En contacto con la vicepresidenta Sara Aagesen. Máxima colaboración y alerta. pic.twitter.com/v03BwavyPW — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) October 29, 2025

Se trata, según el presidente, de un mensaje preventivo para que los ciudadanos eviten en la medida de lo posible desplazamientos que puedan ser innecesarios o utilizar rutas de cotas bajas (meterse por riachuelos), porque existe la posibilidad de que se produzcan inundaciones.

Moreno ha señalado que, desde el primer momento, la Junta, la Delegación del Gobierno en Andalucía y la Aemet están trabajando en estrecho contacto, y él mismo ha contactado con la vicepresidenta tercera del Gobierno, «para tomar las decisiones que sean necesarias».

Ha insistido en pedir máxima prudencia, prevención y atención a las indicaciones que se vayan dando desde los servicios de emergencia.

En este día de alerta roja por lluvias en la provincia de Huelva, el presidente ha iniciado su intervención recordando a las 229 víctimas mortales de la dana que se produjo en la provincia de Valencia hace hoy justo un año y por lo que desarrollará un funeral de estado en la citada ciudad, con la presencia de los Reyes de España.

Juanma Moreno acudirá al funeral de estado y ha recordado la ayuda que también se prestó desde Andalucía a los compatriotas valencianos en esos tristes momentos.