Moreno pide al Gobierno que se siente a negociar «cuanto antes» con los médicos para evitar las huelgas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este martes a la ministra de Sanidad, Mónica García, que se siente a negociar « ... cuanto antes» con los médicos para evitar las huelgas.

Durante su intervención en el acto de firma del Acuerdo por la mejora del empleo público, la prestación de servicios de calidad y el desarrollo de la Ley de Función Pública celebrado en el Palacio de San Telmo de Sevilla, Juanma Moreno ha hecho referencia a la huelga nacional de médicos los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre para mostrar el rechazo al nuevo Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) propuesto por el Ministerio de Sanidad.

Una huelga de cuatro días en toda España que, según Moreno, «impacta de manera directa en el servicio público», en la atención y, por tanto, también en las listas de espera.

Por ello, ha pedido a la ministra de Sanidad que, «cuanto antes se siente a negociar con nuestros médicos, con el objetivo de evitar estas huelgas que tienen un impacto directísimo en la atención». «Desde aquí hago un llamamiento para que cuanto antes, si puede ser esta misma semana, se sienten a negociar», ha dicho.