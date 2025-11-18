Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juanma Moreno, con los consejeros Jorge Paradela y Carmen Castillo. Esther Lobato / Europa Press
Andalucía

Moreno pide a alumnos y familias un esfuerzo contra el acoso escolar

El presidente pide librar una lucha sin cuartel contra el 'bullying' y por la defensa del respeto, la igualdad, la libertad y la solidaridad

E. P.

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:23

Comenta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidió este lunes a estudiantes y familias que «os esforcéis por participar activamente» contra el acoso ... escolar «no consistiendo que nada ni nadie» atente contra «la autoestima, la dignidad y la integración de ninguna persona». Ha exigido «combatir sin cuartel contra el bullying en las aulas», con la defensa de «los valores más importantes que tenemos, que son el respeto, la libertad, la igualdad y la solidaridad».

