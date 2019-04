Moreno y Marín exhiben sintonía en víspera del 28A: «Este gobierno es para rato, aunque llueva, granice o haga viento» Imagen de archivo de Juanma Moreno y Juan Marín. / PEPE MARÍN El presidente y el vicepresidente subrayan en el balance de los cien primeros días el cumplimiento de las 21 medidas firmadas y la «lealtad, transparencia y credibilidad» del bipartito PP-Cs MARÍA DOLORES TORTOSA Martes, 23 abril 2019, 16:42

Juanma Moreno y Juan Marín han comparecido juntos al mediodía tras el Consejo de Gobierno para hacer balance de los cien días del bipartito PP y Cs con un mensaje rotundo sobre las consecuencias del resultado de las elecciones del domingo en la alianza andaluza: «Queda Gobierno para rato para disgusto de algunos» y «por encima de vaivenes y siglas», ha dicho el presidente de la Junta con énfasis en la solidez de un gabinete »que funciona». A su lado, el vicepresidente ha añadido: «Hemos demostrado que somos un gobierno serio, coherente y que da confianza a los ciudadanos». Los dos han subrayado como ejemplo de la buena salud de la coalición y la larga vida que les espera juntos el cumplimiento de las 21 medidas firmadas con «lealtad, transparencia y credibilidad» antes del plazo establecido. En el epílogo de la comparecencia de una hora larga y a preguntas de los periodistas que varias veces han interpelado a los mandatarios sobre un balance con el horizonte a cinco días de las elecciones generales del 28A, Moreno ha espetado: «Independientemente del resultado del próximo domingo, este gobierno tiene un compromiso con los andaluces que está firmado y es de legislatura aunque llueve, granice o haga viento».

La exhibición de sintonía ha sido tal que incluso se han permitido una broma al explicar la limitación de mandatos que hoy ha empezado a tramitar el Gobierno. Moreno ha destacado que el tope será de ocho años y Marín ha ironizado con que dentro de cuatro años «yo seré el presidente». «Eso no, el presidente seguiré siendo yo», ha respondido Moreno entre risas.

Los cien días de la toma de posesión del Gobierno de coalición de PP y Cs se cumplen el próximo día 2 de mayo, pero Moreno y Marín han querido adelantar el balance al cerrar en el Consejo de Gobierno de hoy el paquete de 21 medidas comprometidas en la firma del pacto con la puesta en marcha del trámite para la limitación de mandatos del presidente y consejeros con la reforma de la Ley del Gobierno de Andalucía; un plan para mejorar la coordinación de las políticas migratorias y la tramitación del anteproyecto de ley de reconocimiento de autoridad del profesorado.

«En Andalucía cumplimos», han trasladado con insistencia por parte de ambos de una relación que «está siendo más fácil de lo que pensaba» en vísperas de dos procesos electorales, según palabras de Moreno. «Ha habido absoluta lealtad por todos y cada uno de los miembros del Gobierno, actuamos de manera permanente como un solo gobierno poniendo los intereses de los andaluces por encima de cualquier interés personal o partidario», ha añadido el presidente.

En el reparto de papeles, Marín se ha encargado de desgranar las 170 iniciativas aprobadas en 14 reuniones del Consejo de Gobierno (bajada de impuestos, tarifa plana para autónomos, planes de choque contra la espera quirúrgica y de la dependencia, comisión de investigación de la Faffe, entre otras), que ha calificado de «una buena hoja de ruta» que da «una clara idea de que este Gobierno cumple» y de la «velocidad de crucero» con la que marcha.

Nubarrones y variables

Los dos han obviado responder sobre si el balance de la coalición puede servir de acicate a los votantes cara a las elecciones del domingo, a las que PP y Cs se presentan con el objetivo de repetir la alianza andaluza para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Marín ha rechazado que se trate de una puesta en escena con tinte electoral. «La fecha de las elecciones generales no las hemos puesto nosotros; nosotros hacemos nuestro trabajo», ha dicho Marín. Aún así varias veces a lo largo de la rueda de prensa, Moreno ha destacado del balance de los cien días que «demuestra que esta fórmula que tenemos en Andalucía es positiva y va a generar confianza, credibilidad y progresos», pese a una herencia recibida «que no era buena» y una «situación muy delicada en Andalucía». Como ejemplo de la «indolencia» e «incapacidad» de los antecesores socialistas en la Junta, el presidente ha mencionado los 4.300 expedientes de trámites medioambientales paralizados de proyectos para crear empleo. También ha recordado otras cifras conocidas, como los 26.300 millones de euros sin ejecutar de los presupuestos de la última década; los 2.988 millones de euros de subvenciones sin justificar; los 4.675 millones de euros pendientes de cobra que la Junta no ha reclamado; o los 772 millones de euros en sentencias judiciales.

Ninguno ha querido mojarse con el resultado del domingo por consideración al marco institucional de la comparecencia, pero Moreno ha expresado que también «soy consciente de que este gobierno va a tener nubarrones y variables». Aunque el presidente ha incluido entre los «nubarrones» el Brexit y la inestabilidad política en Reino Unido o el posible freno en la Unión Europea por el parón económico en Francia e Italia, también ha deslizado la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Gobierno sin mencionarlo. «Lo que suceda en España es fundamental para apuntalar las reformas en Andalucía», ha expresado. El presidente ha afirmado que el Gobierno andaluz prepara unos presupuestos «para parar el temporal si la cosa se pusiera mal» o por «cualquier medida que venga del Gobierno de la nación» o de la Unión Europea que provoque una desaceleración económica. «Ojalá no sea así», ha expresado.

En la comparecencia, Marín ha confirmado que el Presupuesto de la Junta no se presentará hasta el 1 de junio, después de las elecciones municipales. Los dos mandatarios han ratificado que la auditoría a los 14 entes instrumentales encargada en el primer Consejo de Gobierno celebrado en Antequera no se conocerá hasta pasadas las elecciones generales para que no se considere un «arma electoral». Si bien, el candidato del PP a la Moncloa, Pablo Casado, cifró en cinco mil millones de euros de pérdidas el resultado de esta auditoría. Moreno ha matizado que el candidato del PP se refería al dinero de la Junta bajo investigación judicial.