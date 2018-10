Moreno intenta zanjar la polémica de Tejerina y reta a Díaz a un debate sobre educación Juanma Moreno, en un acto ayer sobre el día del cáncer de mama en Huelva. / EFE La presidenta insiste a la exministra que pida perdón y Teresa Rodríguez recuerda al PSOE y PP que votaron juntos contra el 5% del PIB para educación MARÍA DOLORES TORTOSA SEVILLA Sábado, 20 octubre 2018, 01:37

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, quiso zanjar ayer viernes la polémica causada por la exministra de Agricultura Isabel García Tejerina al degradar el nivel educativo de los niños andaluces con una vuelta de tuerca: Retó a Susana Díaz a un debate sobre la gestión educativa en Andalucía. La presidenta de la Junta prefirió dar cancha al filón provocado por Tejerina a la que reprochó que no hubiera pedido perdón a los andaluces.

La ahora vicesecretaria de Acción Social del PP dijo el jueves en TVE: «En Andalucía lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe uno de ocho en Castilla León». La cascada de críticas de políticos y agentes sociales aún continuaba ayer, pero Moreno modificó su primera reacción, cuando en su cuenta de Twitter se desmarcó con claridad de las declaraciones de Tejerina.

El candidato a la Presidencia de la Junta dijo ayer por zanjada la polémica, que calificó de «una gota en el mar» y resolvió gestionar las críticas con un contraataque a los socialistas: «Una vez más el socialismo en Andalucía intentó victimizar y victimizarse para tapar las vergüenzas de un pésimo modelo de gestión sanitaria y educativa», dijo a los periodistas en Huelva.

De alguna forma se retractó de lo que dijo el día antes cuando advirtió a Tejerina que en Andalucía los profesores y los alumnos «son de diez». «¿Por qué Andalucía está a la cabeza en fracaso escolar o abandono escolar o por qué los alumnos andaluces tienen de media de gasto de 700 euros menos que la media nacional y por qué un supuesto gobierno progresista, de izquierdas, tan avanzado como ella dice, es la comunidad autónoma que menos invierte en sanidad por habitante y 700 euros menos por alumno?», se cuestionó para reclamar a la presidenta de la Junta un cara a cara sobre educación: «En el momento que quiera, en el lugar que quiera y en el medio de comunicación que quiera para que debatamos los modelos de gestión educativa», espetó.

La presidenta de la Junta lamentó que Tejerina no haya pedido perdón tras haber pasado 24 horas de su frase. «La política no puede ser esto, insultos», dijo tras replicar con una versión de la educación andaluza opuesta a la del PP: «Los ingenieros, que hacen que seamos referentes en aeronáutica, y los médicos que hacen que Andalucía sea líder en trasplantes, o los magníficos profesionales del sector agroalimentario que nos han convertido en una potencia internacional, no se merecen que se insulte a la educación pública, que los ha formado y ha garantizado la igualdad de oportunidades», dijo.

La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y su número dos, Antonio Maíllo, recriminaron tanto al PP como al PSOE que ahora se enfrasquen en una pelea y ambos votaran juntos contra su propuesta de ley que blindaba dedicar a la educación en Andalucía un 5% del PIB de la Comunidad. En la actualidad se destina un 3,89%. «El PP tiene un problema con Andalucía, pero aquí tenemos un problema con esta señora (Susana Díaz) que se pone de acuerdo para negar una ley que blinde la financiación de la enseñanza», dijo Maíllo. «El PSOE votó con el PP e insultó a los andaluces», dijo Rodríguez. Tanto PP como Podemos, PSOE e IU votaron juntos, no obstante, que el futuro modelo de financiación destine un 5% del PIB a la educación.