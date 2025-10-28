Moreno felicita a Atencia por «merecido» Premio Nacional de las Letras: «Talento andaluz vuelve a brillar»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha felicitado a la poeta malagueña María Victoria Atencia, que ha sido galardonada con el Premio ... Nacional de las Letras Españolas 2025, «un merecido reconocimiento a la calidad de su obra y su honda trayectoria».

«El talento andaluz vuelve a brillar en la cima de la literatura española», ha dicho Moreno a través de un mensaje en la red social X, en el que ha dado su enhorabuena a la poeta. «Muy orgullosos», ha apostillado el presidente andaluz.

Atencia, de 93 años, ha sido galardonada con el Premio Nacional de las Letras Españolas 2025, como ha fallado el jurado reunido este martes, que ha elegido a la autora por «una creación poética que posee y recrea la esencia de la vida». El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 50.000 euros.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, también ha querido hacer pública su «más sincera felicitación» a Atencia. «Este reconocimiento pone en valor una trayectoria literaria ejemplar, marcada por la sensibilidad, la elegancia y el compromiso con la cultura», ha dicho en la misma red social.

De la Torre ha recordado que en febrero de 2024 el Ayuntamiento malagueño le entregó la Medalla de la Ciudad y el nombramiento de Hija Predilecta. «En nombre de todos los malagueños y malagueñas, enhorabuena y muchas gracias por tu obra, María Victoria», ha finalizado.

Asimismo, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, se ha referido a este premio en un mensaje en X y ha asegurado que «Málaga entera se llena de orgullo» por este galardón. «Su obra es un auténtico legado para todos los que amamos la poesía. Gracias por ser un referente. Enhorabuena», ha señalado.

«Es una gran alegría este premio tan merecido para María Victoria Atencia, el Premio Nacional de las Letras, y que se siga reconociendo su gran labor en la poesía, en las letras españolas y latinoamericanas», ha aseverado Salado a través de una nota de audio.

Ha recordado que el centro cultural de la Diputación «lleva merecidamente su nombre» y ha considerado que este galardón «viene en un momento ideal, en la antesala del centenario de la Generación del 27, con el cual estaba muy vinculada». «Creo que tenemos que estar todos los malagueños, todos los andaluces muy orgullosos por este merecido premio», ha incidido.