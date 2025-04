Moreno, por el Día del Pueblo Gitano: «Vosotros le dais identidad a Andalucía»

E. P. Miércoles, 9 de abril 2025, 14:00 Comenta Compartir

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado su respeto y admiración por el pueblo gitano. «Andalucía está en vuestra identidad y vosotros también dais identidad a Andalucía, tierra mestiza y de sangre gitana», ha afirmado.

Según ha detallado la Junta en una nota, Moreno, que ha presidido este miércoles en el Palacio de San Telmo el acto de celebración con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, ha señalado que «es misión de todos seguir cambiando el mundo para que nadie sufra más que nadie por razón de su raza, su origen o cualquier otra condición».

De este modo, ha aseverado que este día «no será una fiesta si no lo es también de la igualdad, si no nos sacude y nos hace pensar y actuar» porque, según ha dicho, «las injusticias, los prejuicios y las desigualdades no van a desaparecer solas, sino que tenemos que echarlas nosotros siendo mejores para una sociedad mejor».

En este punto, el presidente autonómico andaluz ha incidido en que «nadie nos va a parar hasta que consigamos este objetivo», al mismo tiempo que ha destacado «el derroche de talento, de magia y de arte que tienen los gitanos y que ha vuelto locos a todos los escritores, a músicos y a pensadores».

Asimismo, Moreno, que ha recordado que Andalucía es la comunidad con más gitanos de España, les ha dado las gracias «por todo lo que entregan a ésta región y también por la lección de humanidad, de sabiduría, de alegría y de arte que dan constantemente y que tanta falta le hace al mundo».

Por ello, les ha felicitado por esta efeméride en nombre de Andalucía y del Gobierno andaluz y ha recordado el homenaje al pueblo gitano que hace Pilar Távora en su documental sobre la 'Gran Redada' del siglo XVIII, una de las mayores operaciones deliberadas de exterminio gitano de la historia.

«Mientras recordamos estas barbaridades del pasado vemos la situación de los 40.000 gitanos de Ucrania, muchos de ellos especialmente vulnerables, que no tienen medios siquiera para ponerse a salvo de la locura de la guerra; es una pena que el mundo no entienda que todos nacemos y morimos iguales», ha apuntado el presidente de la Junta.

A este respecto, ha subrayado que «está muy bien tener una visión romántica, filosófica y artística de la comunidad gitana», pero ha reiterado que «es más importante actuar por el bienestar, el empleo, la educación, las mujeres y el acceso de los gitanos a los recursos básicos para vivir como lo es hablar de justicia, de igualdad y de respeto para todos», afirmando, a su vez, que «luchar por esa igualdad es lo que nos hace humanos y que le da sentido a la sociedad y nos permite considerarnos civilizados».

«Os deseo todo lo mejor y deseo que cada vez que nos veamos sea para celebrar que seguimos adelante por lo que importa de verdad y que vamos haciendo camino como dice ese 'Yelem, yelem' que hoy es el himno de todos nosotros», ha agregado.

En este acto, en el que se ha leído un Manifiesto aprobado por el Consejo Andaluz del Pueblo Gitano con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano y en el que se ha realizado una ofrenda de pétalos de flores y encendido de velas en el estanque del Palacio de San Telmo, han estado presentes los consejeros de la Junta de Andalucía, los miembros del Consejo Andaluz del Pueblo Gitano y representantes institucionales.