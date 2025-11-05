Moreno destaca la eficacia del Infoca al reducir a conatos el 80% de los incendios

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, destacó la alta eficacia del Infoca, el dispositivo contra incendios forestales de la comunidad, que dejó ... en meros conatos el 80% de los fuegos que se han producido durante este año, reduciendo así a menos de un hectárea la afección por las llamas en estos siniestros. El presidente andaluz hizo balance ayer de los incendios en la comunidad este año tras concluir a finales de octubre la temporada de alto riesgo, resaltando la «respuesta rápida y eficaz» del dispositivo que «salva vidas y genera seguridad» a pesar de factores adversos como los de este verano con altísimas temperaturas y dos olas de calor muy prolongadas.

Moreno cifró en un total de 6.327 hectáreas la superficie afectada por las llamas en la comunidad, lo que supone solo el 1% de la extensión quemada a nivel nacional, donde se ha vivido un verano trágico con incendios devastadores, especialmente en Castilla y León y Galicia. Este dato fue muy valorado por el presidente, ya que Andalucía es la segunda comunidad con más extensión de España después de Castilla y León y una de las que cuenta con más espacio protegido en España y Europa.

«Comparativamente ha sido una temporada razonablemente buena teniendo en cuenta las lluvias de primavera y las dos olas de calor nunca vistas», sostuvo Moreno. De la superficie calcinada en Andalucía, su mayor parte, con 4.669 hectáreas, fueron pastos y matorral, mientras que las 1.658 hectáreas restantes fueron de arbolado. Estos datos sitúan la afección de este año en 2.618 hectáreas menos que la media del último decenio en la comunidad, que se eleva a las 8.945 hectáreas, un dato que revela el menor impacto de los fuegos y la eficacia en su repuesta del dispositivo. En total, se han llevado a cabo 876 intervenciones del operativo Infoca en terrenos forestales, de las que 182 fueron incendios y 694 se quedaron en conatos. Moreno ofreció este balance tras presidir la reunión del Comité Asesor Regional del Plan Infoca en el Centro de Defensa Forestal de Madroñalejo, en Aznalcóllar (Sevilla), una de las 23 bases operativas del dispositivo.

El presidente anunció que este año se va a culminar en el presente ejercicio el plan de ampliación de contratos a doce meses de todos los fijos discontinuos del operativo, «una reivindicación histórica de nuestros bomberos forestales acordada con los sindicatos para su ejecución en tres años, pero que vamos a cumplir solo en dos con un esfuerzo económico muy importante que nuestros profesionales merecen», subrayó. Además, avanzó que se van a crear dos nuevas unidades operativas en el Infoca, una de Maquinaria Pesada y otra Unidad de Fuego Técnico.