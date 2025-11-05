Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juanma Moreno saluda a un equipo del Infoca en presencia de Antonio Sanz. IDEAL

Moreno destaca la eficacia del Infoca al reducir a conatos el 80% de los incendios

El presidente subraya que el dispositivo «salva vidas» y este año ha dejado en 6.327 hectáreas la superficie quemada, un 1% del total nacional

José Luis Piedra

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:30

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, destacó la alta eficacia del Infoca, el dispositivo contra incendios forestales de la comunidad, que dejó ... en meros conatos el 80% de los fuegos que se han producido durante este año, reduciendo así a menos de un hectárea la afección por las llamas en estos siniestros. El presidente andaluz hizo balance ayer de los incendios en la comunidad este año tras concluir a finales de octubre la temporada de alto riesgo, resaltando la «respuesta rápida y eficaz» del dispositivo que «salva vidas y genera seguridad» a pesar de factores adversos como los de este verano con altísimas temperaturas y dos olas de calor muy prolongadas.

