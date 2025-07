Moreno no descarta adelantar elecciones con las generales «si fueran muy cercanas» El presidente de la Junta apunta que Sánchez «no tiene una mayoría social que le respalde, ni tampoco tiene una mayoría parlamentaria para sacar leyes o aprobar presupuestos»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reiterado este martes desde Japón su intención de agotar la legislatura y celebrar las elecciones autonómicas «en torno al mes de junio» de 2026, pero ha vuelto a abrir la puerta a una convocatoria anticipada coincidiendo con las generales si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las adelanta y fueran «muy cercanas» a junio porque considera que «no sería razonable hacer a los andaluces ir dos veces a las urnas en un espacio corto de tiempo».

Moreno se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas en la segunda jornada de su viaje oficial a Japón tras visitar la factoría de Fujitsu en Tokio un día después de que el presidente de la Diputación de Jaén, el socialista Francisco Reyes, vaticinase que el presidente de la Junta convocará las elecciones autonómicas el 1 o el 8 de septiembre para que se celebren «el 19 o el 26 de octubre».

«Me sorprende leer por ahí que algunos ya saben incluso la fecha ante una potestad que es exclusiva de los presidentes de las comunidades autónomas y del presidente del Gobierno de España», ha asegurado el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha vuelto a expresar su «intención de acabar la legislatura» y convocar las autonómicas «cuando toca, que es en el mes de junio».

Acto seguido, Moreno ha advertido de que «ahora mismo vivimos momentos políticos de mucha incertidumbre y enorme inestabilidad del Gobierno de España, que ahora mismo no tiene una mayoría social que le respalde, ni tampoco tiene una mayoría parlamentaria para sacar leyes o aprobar presupuestos», lo que, a su juicio, «puede precipitar en cualquier momento un proceso electoral» a nivel nacional.

«Eso es lo único que podría condicionar el calendario electoral normal que tiene Andalucía, que es cumplir los cuatro años en el mes de junio. Lo dije una vez y lo vuelvo a repetir, si las elecciones fueran muy cercanas, lo que no vamos a hacer a los andaluces es ir a las urnas en un espacio corto de tiempo, ni gastar dinero público en dos procesos electorales en un corto periodo de tiempo, porque no lo entenderían los andaluces y porque no sería razonable», ha subrayado.

En cualquier caso, Moreno ha querido dejar claro que, «si no hay ninguna causa mayor, las elecciones autonómicas serán cuando corresponde, al final de este próximo curso político en torno al mes de junio».