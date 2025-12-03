Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Efe

Moreno ve «delirante» el discurso de Vox sobre la «gran coalición»

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha criticado que el PP no plantee una moción de censura a Sánchez

E. P.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:05

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este miércoles la «estrategia política completamente absurda y delirante» de Vox sobre que en ... España se conformará una «gran coalición» entre PSOE y PP. Además, ha querido dejar claro que si dieran «los números», su formación ya habría planteado una «moción de censura» al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.

