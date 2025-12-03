Moreno ve «delirante» el discurso de Vox sobre la «gran coalición»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este miércoles la «estrategia política completamente absurda y delirante» de Vox sobre que en ... España se conformará una «gran coalición» entre PSOE y PP. Además, ha querido dejar claro que si dieran «los números», su formación ya habría planteado una «moción de censura» al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.

Así se ha pronunciado Moreno, durante su debate, en la sesión de control del Pleno del Parlamento, con el portavoz de Vox, Manuel Gavira, quien ha criticado que el PP no plantee una moción de censura a Sánchez y ha augurado que los «cuñados» de PSOE y PP tienen como objetivo conformar una «gran coalición» en España.

«Nadie se cree eso de la gran coalición: ¿No está viendo los debates que hay en las Cortes Generales o en este Parlamento, qué gran coalición va a haber?», ha planteado Juanma Moreno al portavoz de Vox, apuntando que la «única alternativa posible al sanchismo y al PSOE se llama Partido Popular, no hay otra por número, por trayectoria y por capacidad de gobierno».

«Y eso lo sabe todo el mundo», ha señalado Moreno, quien ha indicado que el PP siempre ha sido la alternativa al actual gobierno, combatiendo «las malas políticas» del «sanchismo», que representa «el populismo y la radicalidad de un Partido Socialista que ha desaparecido».

Asimismo, ha querido dejar claro que si hubieran dado los números, el PP habría planteado una «moción de censura» contra Pedro Sánchez.

Juanma Moreno ha defendido los «cambios» y «avances que se han producido en Andalucía» con su gobierno y ha dicho que no reconocerlo es un «craso error». Ha señalado que se puede reclamar que el ritmo «sea más acelerado o más intenso», pero lo que está claro que es que la Andalucía de 2018 «nada que tiene que ver» con la Andalucía del 2025.

Respecto a las palabras de Gavira sobre la bandera de Andalucía, Moreno le ha preguntado «si es o no su bandera». «Para nosotros, nuestras banderas son la de Andalucía y la de España y de las dos nos sentimos orgullosos», ha espetado el presidente de la Junta.

Por su parte, Manuel Gavira ha manifestado que el PP no presenta una moción de censura contra Sánchez en el Congreso de los Diputados porque está en el «engaño y en la estafa permanente a los españoles y a los andaluces». Ha criticado que para el PP, el «problema» del PSOE sea sólo Sánchez y se olvida de un partido «con una historia criminal o corrupta».

«Así no van a ser una alternativa absolutamente a nada», ha indicado Gavira, para quien el objetivo de los «dos cuñados» es hacer «la gran coalición de los populares y los socialistas sin Sánchez, lo mismo que en Europa, para seguir haciendo exactamente lo mismo y para seguir agravando y seguir creando problemas en Andalucía».

Ha manifestado que una prueba de ello es que, pese al cambio de gobierno en Andalucía que llegó en 2018 con el PP-A, sigue habiendo los «mismos problemas» que hace siete años y esta comunidad sigue «liderando» el paro en España y continúa el «deterioro» de la sanidad y la educación y la «corrupción», a lo que se suman los problemas surgidos con la migración irregular.

«No podemos mirar hacia otro lado cuando llegan personas que pretenden mantener prácticas que chocan frontalmente con nuestros valores de igualdad, libertad, dignidad de la mujer y respeto a la ley», ha señalado Gavira, para quien tiene que haber «cero ayudas públicas para aquellas organizaciones que incentivan la inmigración irregular».

Sobre el acto por el Día de la Bandera que se celebrará mañana jueves en el Palacio de San Telmo, Gavira ha acusado a Moreno de utilizar la bandera andaluza como una «cortina de humo para tapar las vergüenzas» de su gestión, porque se mantienen los mismos problemas que hace siete años y que hace 48 años. «Lo que hicieron los socialistas ahora lo están haciendo ustedes», ha afirmado.