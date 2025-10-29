Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Efectos del temporal en las inmediaciones de Sevilla. Agencias

Moreno cancela su asistencia al funeral de Valencia por las incidencias del temporal en Andalucía

El retraso en el vuelo por las condiciones climatológicas, unido a las más de 500 incidencias en la comunidad andaluza, han llevado al presidente a quedarse en Sevilla

Diego Callejón

Diego Callejón

Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:46

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no acudirá finalmente a Valencia para el funeral de Estado a las víctimas de la dana ... en el primer aniversario de la tragedia. El retraso en el vuelo que iba a coger el mandatario, debido a las condiciones climatológicas, unido a las más de 500 incidencias registradas este miércoles en Andalucía por el temporal, han llevado a Moreno a cancelar su asistencia.

