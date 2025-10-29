Moreno cancela su asistencia al funeral de Valencia por las incidencias del temporal en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no acudirá finalmente a Valencia para el funeral de Estado a las víctimas de la dana ... en el primer aniversario de la tragedia. El retraso en el vuelo que iba a coger el mandatario, debido a las condiciones climatológicas, unido a las más de 500 incidencias registradas este miércoles en Andalucía por el temporal, han llevado a Moreno a cancelar su asistencia.

De esta forma, el presidente ha considerado más oportuno quedarse en Andalucía, donde el aviso rojo decretado por la Agencia Estatal de Metorología (Aemet) por fuertes lluvias en Huelva y Sevilla se ha materializado en cientos de incidencias. El servicio de Emergencias de Andalucía ha superado durante las últimas horas las 500 incidencias relacionadas con las fuertes lluvias que azotan a la región. La mayoría se han producido en Sevilla, 190, y en Huelva, 291.

En la provincia onubense, la Aemet ha rebajado el aviso rojo a naranja, que estará activo hasta las nueve de la noche, y la Junta activaba el nivel 1 del Plan por Riesgo de Inundaciones. Además, una persona ha resultado herida como consecuencia de la caída de la estructura de una terraza en Gibraleón y varias personas atrapas en coches y viviendas de algunos municipios de la provincia.

Uno de los puntos que más afectado se está viendo por este fenómeno meteorológico es el municipio de Isla Cristina, donde se han registrado numerosas incidencias debido al paso de una manga marina que ha provocado muros y árboles caídos e inundaciones de calles y viviendas, según ha informado el alcade de la localidad. También se han producido inundaciones en varias viviendas, donde los bomberos y personal del Ayuntamiento trabajan para achicar el agua.

Máxima prudencia

El propio Juanma Moreno ha pedido máxima prudencia a los ciudadanos por el fuerte temporal de lluvias que este miércoles afecta a varias zonas de la comunidad y, especialmente, a la provincia de Huelva, una situación que ha abordado telefónicamente con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado este miércoles la situación operativa 1 del Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía tras el aviso de nivel rojo --riesgo extremo-- activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el litoral de Huelva.