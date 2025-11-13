Moreno avisa de que la «estabilidad» está en «peligro» de cara a las autonómicas y Vox le afea que le eche «la culpa»

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha advertido este jueves en el Parlamento de que la «mayoría de estabilidad» que hay en este momento ... en Andalucía con su gobierno está «en peligro» de cara a las elecciones autonómicas del próximo año porque los partidos de la oposición, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, «entre todos ellos, van a intentar romperla».

Así se ha pronunciado Moreno, en la sesión de control del Pleno del Parlamento, durante su debate con el portavoz de Vox, Manuel Gavira, quien ha reprochado al presidente que pretenda echar «la culpa» a su formación de que la estabilidad esté «en peligro».

Moreno ha preguntado a Gavira por qué Vox siempre se «suma al rojo» del PSOE-A, como se pudo ver ayer en la votación de las cuatro enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos andaluces de 2026 que presentaron los grupos de la oposición.

«¿Por qué hacen esa oposición tan parecida a la que hace el PSOE?», le ha planteado, insistiendo, por ello, en que, de cara a las próximas elecciones autonómicas (que tocan en junio de 2026) está «en peligro» la mayoría de estabilidad que existe actualmente en Andalucía con un PP-A con mayoría absoluta.

Para Moreno, es evidente «que no hay alternativa» y también que entre todos los partidos de la oposición van a «intentar romper la mayoría de estabilidad» de Andalucía, y ha añadido que Vox es un partido que ha demostrado en las comunidades autónomas donde el PP no cuenta con mayoría absoluta que cuando ha tenido la oportunidad de dotar «de estabilidad a un gobierno, la ha roto», provocando un «carrusel de elecciones autonómicas», como va a ocurrir en Extremadura.

Eso es consecuencia, a su juicio, de la «falta de altura institucional» de Vox, que nunca es capaz de «encontrar acuerdos», y, por ello, los andaluces tienen que saber que «si se pierde la mayoría de la estabilidad» que hay ahora con el PP-A, «no la van a volver a encontrar» con los actuales partidos de la oposición.

Según ha añadido, no habrá manera de «puntos de acuerdo» con el PSOE-A liderado por María Jesús Montero, mientras que Vox sólo se dedica a hacer «caer uno tras otro los gobiernos autonómicos en España».

Asimismo, ha reprochado a Vox que sea «incapaz» de reconocer que en Andalucía se ha producido un «cambio» con el gobierno del PP-A y que esta tierra está «mejor» que en la época de los gobiernos del PSOE-A. Si Vox no reconoce ese cambio, según Moreno, ya sabremos que lo que quiere es que «vuelvan otra vez los de antes, los del Partido Socialista».

Para el presidente, «la mayoría social de los andaluces quiere gobiernos estables, serenos, reformistas y liberales» como el suyo.

Sobre Vox ha dicho que los «partidos de izquierda ya han conseguido meterlo bajo su manta, hacen el mismo discurso y no hay elementos diferenciadores». «¿Usted quiere hacerme oposición para que yo pierda la mayoría y dependa de usted? dígalo», según ha planteado a Gavira, a quien ha advertido de que sus discursos cada vez «más parecidos» a los del PSOE-A, sin duda, no le gusta a la «mayoría de los electores» de Vox.

«Su estabilidad es sinónimo de precariedad para todos los andaluces», ha trasladado Gavira a Moreno durante el debate. Le ha dicho que lleva más de siete años en el Gobierno de Andalucía y «no se entera absolutamente de nada»: «Es usted el presidente del pa ná».

Le ha reprochado las referencias a Vox que hizo durante el congreso regional del PP-A celebrado el pasado fin de semana: «Que si radicales, que si somos la cara A o la cara B de no sé qué disco, UTE, odio y extremismo» y que, en definitiva, su estabilidad está «en peligro por culpa de Vox».

Le ha preguntado si de verdad «ha dicho que si en las siguientes elecciones no tiene mayoría suficiente las volvería a convocar». «Eso no está en el libro de la convivencia, señor Moreno, sino que está más bien en manual de resistencia», ha expresado Gavira en referencia al libro del presidente 'Manual de Convivencia. La vía andaluza'.

«¿Cree realmente, señor Moreno, que a un andaluz que está en lista de espera esperando para que le operen le importa algo su estabilidad?», ha preguntado al presidente, al que ha dicho que en su libro no hay capítulos sobre los problemas que tienen los andaluces en sanidad o en materia de dependencia.

Gavira ha deseado a Moreno, «con toda sinceridad», que tenga «mucho éxito escribiendo libros» y que sea un «autor de grandes bestsellers y que se pueda retirar de ser presidente de la Junta», y ha querido dejar claro que tiene mejores cosas que leer que su 'Manual de Convivencia«.

«Le agradezco que se haya leído el libro, me parece un gesto por su parte y desde luego la editorial va a estar muy contenta de la publicidad que en el día de hoy estamos dándo a 'Manual de Convivencia», ha dicho Moreno a Gavira.