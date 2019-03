Moreno avanza que la auditoría apunta a «un caos» en la gestión del PSOE en la Junta Díaz con cargos socialistas en la visita a la cooperativa Oleoalgaidas, en la mañana de ayer. / IDEAL Susana Díaz, secretaria general del PSOE-A, emplaza al nuevo Gobierno andaluz a «dejar de llorar y ponerse a trabajar» ANTONIO M. ROMERO Málaga Sábado, 30 marzo 2019, 01:04

El nuevo gobierno andaluz prevé tener terminada en unos 27 días la auditoría a catorce entes de la Administración autonómica durante los mandatos socialistas. Los primeros datos, según reveló este viernes Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, apuntan a «un verdadero caos» en la gestión del PSOE con un «descontrol generalizado» en todas las consejerías y departamentos.

Moreno, en una entrevista radiofónica en EsRadio, explicó que están procesando y ordenando la ingente cantidad de datos que están recibiendo y cuando lo tengan ordenado se dará a conocer a la prensa y se colgará en el portal de transparencia «para que todo el mundo sepa el verdadero caos que ha supuesto el gobierno socialista de la Junta durante estos cuarenta años, en todos los términos».

Según el jefe del Gobierno autonómico, estos primeros datos ponen de manifiesto «la falta de interés sobre los asuntos públicos, la falta de ambición y el descontrol generalizado en todas las consejerías, lo que ha provocado un menoscabo para todo los contribuyentes, que hemos pagado las desvergüenzas que el PSOE ha practicado en Andalucía». Así, enumeró que no se hayan reclamado 2.000 millones de euros en subvenciones que no fueron bien utilizadas, de las que 900 ya han prescrito y no se podrán recuperar, o que en la última década no se hayan ejecutado 27.000 millones de fondos presupuestados.

Juanma Moreno, asimismo, incidió en que el Consejo de Gobierno de la Junta prevé aprobar en dos semanas la práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, una de las propuestas estrellas tanto del PP como de Ciudadanos durante la campaña de las últimas elecciones autonómicas andaluzas.

«A ponerse a trabajar»

Mientras tanto, desde la provincia de Málaga, donde recorrió los municipios de Villanueva de Algaidas, Cuevas de San Marcos, Cuevas Bajas y Vélez-Málaga, Susana Díaz, secretaria general del PSOE-A, emplazó al Gobierno bipartito de PP y Ciudadanos en Andalucía a «dejar de llorar y lamentarse» y les instó «a ponerse a trabajar».

«Este Gobierno lo único que está haciendo es lamentarse y llorar todo el día; lo que tienen que hacer es trabajar», afirmó Díaz a los periodistas durante una visita a una cooperativa oleícola en Algaidas y tras ser cuestionada sobre las críticas del gabinete de PP y Ciudadanos a la gestión de los socialistas en la Junta.

La expresidenta andaluza pidió al nuevo Gobierno que deje de «falsear» datos y lamentó que Andalucía sea noticia por asuntos «desagradables» como la polémica en torno al delegado de Economía y Empleo de la Junta en Málaga, Miguel Guijarro, tras revelarse que posee sociedades en Panamá, país clasificado entre los paraísos fiscales.

Susana Díaz, que por la noche presentó al candidato socialista a la Alcaldía de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, sostuvo que cuando el nuevo Ejecutivo habla de desbloquear ayudas como las dirigidas al sector agroalimentario lo que hace es continuar la labor que ya venía desempeñando el anterior Gobierno que ella presidió y acusó de «mala fe, incapacidad, ineptitud o desconocimiento» a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, por criticar la ejecución presupuestaria en este departamento y concretamente en las partidas contra la violencia de género bajo el mandato socialista.