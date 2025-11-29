Moreno asiste a la X Gala Solidaria Pulseras Rosas, asociación de apoyo a pacientes con cáncer

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acudió la noche del viernes en Sevilla a la X Gala Solidaria Pulseras Rosas, organizada por ... la Asociación Pulseras Rosas, entidad creada para ofrecer cobertura a las personas que afrontan el antes, durante y después de un tratamiento oncológico.

Pulseras Rosas ha recibido este año la Medalla de la Ciudad de Sevilla en reconocimiento a su labor social en apoyo a mujeres con cáncer y en situación de vulnerabilidad económica, según una nota del Gobierno andaluz.

Una de sus iniciativas es el proyecto denominado 'Tu pelo vale un tesoro', que propicia la donación de pelo para propiciar la fabricación de pelucas solidarias destinadas a enfermas de cáncer que no pueden afrontar el coste de una peluca.

El acto contó también con la asistencia del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.