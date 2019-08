Moreno apoya una futura alianza electoral con Cs en Andalucía Moreno corresponde a la solicitud de una turista para realizar un selfie en la calle Larios, con dirigentes del PP de testigos. / MIGUE FERNÁNDEZ Califica una posible coalición con la formación naranja de «viable y realista» y apela a la necesidad de unificar el voto de centroderecha MATÍAS STUBER Málaga Sábado, 17 agosto 2019, 00:48

Aglutinar el voto de centroderecha en Andalucía bajo una única marca y concurrir a las futuras elecciones en una coalición con Ciudadanos y otras fuerzas bajo el membrete de «Andalucía Suma». Juanma Moreno se mostró ayer a favor de esta posibilidad y defendió una futura coalición con el partido naranja. De esta manera, se suma a la estrategia a medio y largo plazo emprendida por el PP a nivel nacional. Pablo Casado quiere expandir la fórmula empleada en Navarra a todo el país y la marca «suma», registrada con todas sus acepciones, está llamada a ejercer de pegamento para futuros ciclos electorales. «Si hemos sido capaces de ponernos de acuerdo después de las elecciones, como no vamos ponernos de acuerdo antes de las elecciones», se preguntó el presidente de la Junta en Málaga, donde protagonizó, junto a otros dirigentes populares, un paseo por la calle Larios con motivo del segundo día de la Feria.

Esta idea, que, de momento, se ha topado con el rechazo pleno por parte de Ciudadanos, fue analizada por Moreno como una opción «viable y realista». «La unidad es la que consolida unas mayorías sociales suficientes para poder gobernar y para no gobierne la izquierda», abundó al respecto. Para sustentar esta teoría, Moreno recordó los últimos procesos electorales, marcados, según él, por la división del voto de la derecha: «Lo hemos visto en las elecciones autonómicas, generales y municipales. Cuando dividimos el voto del centroderecha, quien gobierna al final es la izquierda. Creo que se han perdido posibilidades y escaños».

En un escenario futurible que ahora ahora está plagado de dudas, Moreno no descartó la posibilidad de que se sustituya la marca del PP-A en la papeleta por el nombre de «Andalucía suma». Algo secundario para el mandatario, si a cambio se logra alcanzar las mayorías suficientes para gobernar y prevalecer ante las fuerzas de izquierda. No habría, en este sentido, impedimentos por parte del dirigente andaluz ni por un sentimiento de apego a las siglas establecidas.

El camino hacia la unión del centroderecha no está expedito, en todo caso. Más bien, lleno de obstáculos e intereses econtrados. En Ciudadanos no quieren saber nada de esta posible coalición con el PP en ninguno de los niveles. Al rechazo inicial por parte del presidente nacional, Albert Rivera, se sumó este jueves el de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Reivindicó el perfil propio de Ciudadanos y aseguró que su partido constituye un proyecto político «absolutamente autónomo». La opinión de Villacís, se sabe, tiene peso en la formación naranja.

Moreno, no obstante, apeló a que se abra un proceso de reflexión sosegado. En el caso de Andalucía, las próximas elecciones no serían hasta dentro de tres años y medio. Lo que se intuye como un tiempo más que suficiente como para que las posturas puedan amoldarse a futuros contextos políticos distintos. «Sería muy positivo que se abra un proceso de reflexión sereno entre todas las fuerzas del centroderecha. Todo está abierto y todo se puede negociar», sentenció al respecto. No precisó Moreno qué formaciones más se podrían acoplar a esta alianz, ni si Vox tendría cabida. Aunque queda claro que el PP tiene en el punto de mira a Ciudadanos, que no deja de ser su principal rival en la lucha por el votante que se mueve en el espectro del centroderecha.

Un proceso «limpio»

Moreno también hizo alusión, porpor primera vez por voz propia, a las acusaciones sobre un supuesto trato de favor en la designación de su hermana, Dolores Moreno, como directora del Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet. Sobre el proceso de selección, aseguró que ha sido «limpio y transparente», y que la elección del director compete única y exclusivamente a la Inspección de Educación. «Nunca, ningún nombre y ningún apellido va a condicionar un proceso de selección», subrayó. Moreno no dudó en culpar directamente al PSOE-A de realizar una «persecución» con fines políticos a su hermana. «Me sorprende porque el PSOE-A tiene mucho que callar, de lo mucho que ha acontecido en Andalucía», expuso.