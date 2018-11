Moreno anuncia dos vicepresidencias, una económica y otra agrícola y de agua EFE El candidato del PP explica que todavía no tiene pensadas las personas que ocuparían esas vicepresidencias, pero es «probable» que fueran dos mujeres o una mujer y un hombre EFE CÓRDOBA Jueves, 22 noviembre 2018, 14:47

El candidato del PP a la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves que si llega a San Telmo su gobierno tendrá dos vicepresidencias, una de Economía, Hacienda y Turismo, y otra de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.

Moreno, que ha visitado una explotación ganadera en Añora (Córdoba), ha explicado que su hipotético gobierno dará «muchísimo peso» al área económica y a los sectores agrícolas con estas dos macrovicepresidencias en los sectores «claves» para crear empleo.

La vicepresidencia del sector agrícola contaría con un incremento presupuestario del 4 o 5 por ciento de fondos propios, más los «miles de millones» que la Junta no está ejecutando.

Ha explicado que todavía no tiene pensadas las personas que ocuparían esas vicepresidencias, pero es «probable» que fueran dos mujeres o una mujer y un hombre. «Me parezco a Rajoy últimamente, o no«, ha bromeado Moreno tras su ambigua respuesta.

Ha dicho que una cosa es tener clara una organización del gobierno que quiere y otra ponerle nombres, ya que no saben si estarán sujetos a acuerdos y, si suman con Ciudadanos, «qué tipo de actitud va a tener, si van a querer mojarse o no«.

«Yo tengo al señor Marín todos los días ofreciéndose de vicepresidente«, ha manifestado Moreno, quien cree sin embargo que si él no gana »nos olvidamos del cambio en Andalucía« porque Ciudadanos »siempre va a tener la tentación de pactar con el PSOE«.

«Nos podemos llevar una sorpresa con Ciudadanos, yo no me creo al cien por cien sus declaraciones. Si lo han hecho una vez quién me dice a mí que no lo van a hacer una segunda vez«, ha añadido.

Sobre el pacto con Ciudadanos, ha sido preguntado en tono irónico por un periodista si Marín sería el vicepresidente económico o de ganadería: «Eso ya lo veremos«, ha respondido Moreno sonriendo.

Moreno quiere recuperar el peso de la ganadería en su gobierno, y para ello se ha comprometido a impulsar un plan de fomento de las empresas ganaderas, a priorizar el relevo generacional eliminando el impuesto de sucesiones, a dedicar más fondos para créditos y a reformar los programas de sanidad animal.

Los populares también prometen impulsar la producción ganadera de las comarcas, fomentando las razas autóctonas; potenciar la innovación y la modernización de la ganadería intensiva; un nuevo plan para la dehesa y combatir «la seca» en la dehesa.

La reducción de trámites administrativos y agilizar el pago de subvenciones e indemnizaciones son otras promesas de Moreno.

Moreno ha asegurado que su gobierno apostará por los sectores productivos porque «sólo podemos cuidar empleo si apoyamos a los que crean empleo«.

Ha criticado el «abandono» de la Junta a la ganadería, que es «la cenicienta» de la Consejería en la que se incluye actualmente, por lo que él la situará como «uno de los pilares económicos».

El candidato popular ha recordado que el 70 por ciento de la leche de vaca de Andalucía sale del Valle de los Pedroches, una comarca que «requiere la atención y apoyo de la Junta».

Moreno ha vuelto a defender la participación del líder del PP, Pablo Casado, en la campaña electoral, ya que a sus propuestas regionales se están añadiendo otras de ámbito nacional.