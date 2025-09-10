Moreno anuncia una inversión de 85 millones para mejorar la climatización en los centros educativos El presidente ha incidido en el «compromiso» de la Junta de Andalucía «con una educación pública que garantice la igualdad de oportunidades con independencia de la renta o de las capacidades»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este miércoles una nueva inversión del Plan Mejora tu Centro para mejorar el confot climático en los centros educativos andaluces que estará dotado, inicialmente, con 55 millones de euros «para que los colegios e institutos públicos puedan mejorar climatización en instalaciones», de forma que «se dé un paso más por adecuar los centros a las necesidades y prepararlos tanto para el frío como para el calor».

Así lo ha manifestado Moreno durante la inauguración del curso 2025-2026 en la Educación Primaria en el CEIP Los Llanos de Almonte (Huelva), donde ha destacado que, desde 2019, se han acometido 452 actuaciones de bioclimatización en casi 500 centros, «un esfuerzo presupuestario que supera ya los 170 millones de euros y a lo que se suma otro esfuerzo para ampliar el plan de bioclimatización a otros 80 centros más, con una dotación de 30 millones».

Moreno ha incidido en el «compromiso» de la Junta de Andalucía «con una educación pública que garantice la igualdad de oportunidades con independencia de la renta o de las capacidades». A este respecto, ha matizado que, «desde 2018 a 2025, el presupuesto destinado a educación pública ha aumentado un 50% hasta superar este año los 9.000 millones de euros, casi 3.000 millones más que en 2018».

En este punto, ha subrayado que en Andalucía «se ha reducido 6,5 puntos la tasa de abandono escolar y ha aumentado en 10 puntos la titulación entre los jóvenes de 20 a 24 años». «La mayoría de las medidas adoptadas han sido fruto del diálogo social, algo que agradezco a las organizaciones sindicales y las patronales».

Al respecto, ha señalado algunos de los «avances» como «la equiparación salarial de los docentes andaluces con la media nacional, que los docentes andaluces hayan pasado de ser los peor remunerados de España a estar retribuidos por encima de la media» y ha hecho alusión al acuerdo del pasado mes de julio para sumar a la educación pública andaluza 6.500 profesores, 3.000 este mismo curso, y «restar carga burocrática a los docentes».

En relación con la educación especial, el presidente andaluz ha asegurado que ésta cuenta con la plantilla de especialistas «más amplia» con hasta un total de «14.000 este curso, un 37% de crecimiento en los últimos siete años». «Cada alumno y cada alumna son únicos y distintos y todos merecen desarrollar su potencial hasta el límite de sus capacidades. Tenemos la obligación y la determinación de ayudarles a que así sea».

En este sentido, ha remarcado que «con menos alumnado que nunca, hay más profesores que nunca, con un aumento del número de orientadores, de los maestros de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje y del personal técnico de Integración Social, los PTIS».

En cuanto al plan de ayudas a las familias de España, ha añadido que se mantiene con «casi 900 millones de inversión y una media de 820 euros de ahorro por familia, donde se incluye la gratuidad de libros de texto, que beneficia a unos 885.000 estudiantes con una inversión de 57 millones, y se mantienen los precios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares».

La comunidad educativa «más importante»

En este inicio del curso escolar, el presidente de la Junta de Andalucía ha destacado que «estamos ante la comunidad educativa más importante que hay en España y una de las más importantes también de Europa» con «unos 131.000 docentes en los más de 7.200 centros, tanto públicos como concertados y privados que tenemos en toda Andalucía», lo que supone una «complejidad» en «la logística, la organización y la planificación» del sistema educativo andaluz«.

Al respecto, ha subrayado que la pasada semana arrancó el primer ciclo de Infantil «con la gran novedad de la gratuidad para el alumnado de dos años y que se irá extendiendo al conjunto del ciclo» y que este miércoles «acaban de abrir sus puertas 2.744 colegios que tenemos en la comunidad». «A más de 708.000 niños y niñas del primer ciclo de Infantil les estaban esperan más de 55.000 docentes de infantil primaria y educación especial».

Ya el 15 de septiembre será el turno para Secundaria: Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos, «y que suman algo más de 886.000 estudiantes», mientras que el día 22 se incorporarán los de enseñanza de Régimen Especial: Música, Danza, «otros 88.000 alumnas y alumnos». «De modo que este mes inician las clases cerca de 1,8 millones de estudiantes y también unos 131.000 docentes en los más de 7.200 centros, tanto públicos como concertados y privados que tenemos en toda Andalucía».

Con respecto a la Formación Profesional, el presidente ha destacado la «apuesta firme» del gobierno de Andalucía con la oferta de «168.000 plazas de nuevo ingreso, sostenidas con fondos públicos, y unas 1.500 de nueva creación en este curso, entre ellas seis de enseñanza vinculada directamente a los sectores productivos».

Finalmente, Moreno ha destacado al CEIP Los Llanos de Almonte como «una referencia educativa y social» porque, «por su enclave, por la influencia directa que tiene el cultivo de los frutos rojos en la comarca, este centro escolariza a cada curso a más de un centenar de alumnos de ocho nacionalidades, incluso de diez nacionalidades distintas», lo que supone «una quinta parte de los 500 niños y niñas matriculados».

«Todos perfectamente integrados, tanto en el centro, que es muy importante, como en el propio barrio. Y eso creo que es un gran ejemplo de esa fusión social relevante que cumple la escuela en el ámbito académico, pero también en el ámbito social», ha concluido.

Moreno ha estado acompañado por la consejera de Desarrollo Educativo y FP, María del Carmen Castillo; el alcalde de Almonte, Francisco Bella, y el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano.