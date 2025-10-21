Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. E. P.

Moreno anuncia la contratación de casi 4.400 sanitarios más y una reforma integral del SAS

El presidente de la Junta de Andalucía señala que se va a realizar un estudio con expertos a nivel europeo para digitalizar el sistema de gestión

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Martes, 21 de octubre 2025, 10:40

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este martes una reforma integral del sistema de gestión del Servicio Andaluz de Salud ( ... SAS) tras los errores en el sistema de cribado destapados en los últimos meses. El presidente del ejecutivo andaluz ha insistido en que «va de cara», ha asumido «nuestro error» y ha recordado que «hemos empezado a aplicar el plan integral de cribado para corregir la situación a la mayor brevedad posible».

