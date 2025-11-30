Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Moreno agradece la insignia de oro de la Federación Andaluza de Comunidades de Cataluña, que integran 50 entidades

En un vídeo difundido a través de sus perfiles en redes sociales, el presidente andaluz ha agradecido esta distinción, que ha calificado de «inmenso honor» y ha dichi recibir «en nombre de todos los andaluces»

Europa Press

Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:38

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido reconocido con la insignia de oro de la Federación Andaluza de Comunidades de Cataluña ( ... FAC), una de las dos federaciones mayoritarias presentes en la Comunidad Autónoma cuya actividad y participación es permanente en todo el territorio.

