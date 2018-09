Moreno acusa a la Junta de «tangar» más de 2.000 millones a los ayuntamientos Juanma Moreno estuvo acompañado ayer por Elías Bendodo y varios alcaldes y candidatos de la provincia de Málaga. / I. GELIBTER El presidente del PP-A considera que Díaz es una «pésima gestora» que «incumple» el Estatuto de Autonomía y la ley de la Patrica IVÁN GELIBTER TORREMOLINOS Lunes, 17 septiembre 2018, 00:44

La sensación de precampaña electoral que se vive en Andalucía -a la espera de un más que previsible anuncio de adelanto de los comicios- vivió ayer un nuevo capítulo en el Consejo de Alcaldes del PP celebrado en Torremolinos, en el que su presidente regional, Juanma Moreno, atacó duramente a Susana Díaz a cuenta de las deudas de la Junta con los ayuntamientos. Moreno -que estuvo acompañado del presidente provincial de Málaga, Elías Bendodo; así como de varios alcaldes de la provincia, como José María García Urbano (Estepona), Ángeles Muñoz (Marbella), Ana Mula (Fuengirola) o Joaquín Villanova (Alhaurín de la Torre), entre otros- definió al PP como un partido estructurado «de abajo a arriba», con clara vocación municipalista y que cree en la descentralización.

Debido a esta 'sensibilidad' con los municipios, el presidente del PP-A consideró que en Andalucía es «especialmente sangrante» para sus vecinos el no tener los mismos recursos que en otras comunidades autónomas. «La Junta les debe a los ayuntamientos -y por tanto a los vecinos- 1.000 millones de euros desde hace años. Y la situación es así por un incumplimiento de una ley. Se salta el Estatuto y la ley de la Patrica», señaló. Juanma Moreno se preguntó entonces qué lecciones puede dar la Junta, qué mensaje mandan a los ciudadanos cuando la Administración no cumple la ley. «Ningún ayuntamiento disfruta del dinero pero los alcaldes del PSOE se callan», añadió.

Asimismo, el líder de los populares andaluces dijo prácticamente lo mismo de los planes de cooperación municipal, de los que afirmó se deben 1.125 millones. «Se les adeudan 2.000 millones de euros en total a los vecinos. En otra comunidad sería un escándalo, pero aquí lo silencia el socialismo», señaló. Sobre esto, describió que la vida cotidiana se desarrolla en la ciudades y pueblos, y que hay más de 300 acciones cotidianas que gestionan ayuntamientos. «La Junta de Andalucía roba, tanga, quita más de 2.000 millones de euros a los ayuntamientos», argumentó, para desgranar que con estas cifras se podrían construir 2.000 guarderías, pagar millones de horas de asistencia o arreglar varias decenas de carreteras.

«El socialismo hace años que perdió la ambición. Han perdido la atención y ya no sufren con lo que pasa en Andalucía», continuó. «Si yo fuera así se me encogería el alma que pasáramos de nuevo al vagón de cola», aseguró, en relación a los últimos datos económicos, como el paro, que en su criterio no hacen sino empeorar la situación de la región. «Susana Díaz y el PSOE son unos pésimos gestores», sostuvo, apoyándose en la idea de que ninguna competencia funciona correctamente. «La sanidad hace aguas, en educación tenemos los mismos problemas que hace una década y en infraestructuras prometen lo mismo que hace 25 años».

Le falta «corazón»

Sin embargo, no creyó Juanma Moreno que esto sea lo único de lo que carece la presidenta y el PSOE, sino que también le falta «corazón y querencia». «Yo no he visto alcaldes que no se conmuevan con lo que sucede en sus municipios; pero no veo a los consejeros y delegados acostándose con el problema y levantándose con él», señaló. Así, Moreno destacó como algo positivo que Díaz diera la «matraca» durante tres años con el modelo de financiación pidiendo 4.000 millones de euros más. «Lo aprobamos todos menos Cs (que es una sucursal de Madrid en la que no deciden nada), pero luego va a ver a Sánchez a la Moncloa como una leona y vuelve como corderito; solo con 600 millones más de deuda a través de los bancos», sentenció.

Por su parte, y en respuesta a estas declaraciones, la secretaria de Política Municipal del PSOE andaluz, María Jesús Serrano, señaló que el presidente del PP-A «no tiene credibilidad alguna» y «exhibe una hipocresía sin límite» al «aparentar que defiende a los municipios, cuando su partido ha asfixiado y maltratado a los ayuntamientos en sus finanzas y en su autonomía durante sus siete largos años en el Gobierno central».