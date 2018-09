Moreno acusa a la Junta de desatender a los autónomos Lorenzo Amor y Juanma Moreno. / EFE Hizo referencia a la ley de emprendimiento, que no ha sido útil, y a las ayudas que ha sacado la Junta en los últimos años con una «enorme» burocracia, que ha hecho que se concedan «tarde y mal» IDEAL SEVILLA Martes, 11 septiembre 2018, 00:57

El líder del PP-A, Juanma Moreno, y el presidente de la Federación Nacional de Autónomos, Lorenzo Amor, exigen a la presidenta andaluza, Susana Díaz, que retome ante el Gobierno central la reclamación del nuevo modelo de financiación autonómica y criticaron que ya no forme parte de sus «prioridades».

Moreno, que se reunió con los dirigentes de ATA, reclamó que se «mime» a los autónomos porque son «una parte importantísima» de la economía andaluza pero lamenta que el Ejecutivo autonómico les ha generado «una enorme frustración» por las «falsas expectativas».

Hizo referencia a la ley de emprendimiento, que no ha sido útil, y a las ayudas que ha sacado la Junta en los últimos años con una «enorme» burocracia, que ha hecho que se concedan «tarde y mal», ocasionándoles un perjuicio en lugar de un beneficio. Moreno ha detallado que de lo presupuestado para autónomos entre 2016 y 2017 no se ha ejecutado el 70% (180 millones); que de las ayudas entre 2013 y 2017 no se ha gastado el 75% (161 millones); y que las de 2016 están sin pagar y las de este año sin convocar.