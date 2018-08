Más de un millón de viviendas en Andalucía no están aseguradas EFE Andalucía se sitúa como la región de España que concentra el mayor número de viviendas principales sin seguro de hogar EUROPA PRESS Lunes, 6 agosto 2018, 12:15

Un total de 1.037.675 de los hogares habituales de Andalucía no están asegurados, un 32,4 por ciento del total, ligeramente por encima de la media nacional (25,7 por ciento). De esta forma, Andalucía se sitúa como la región de España que concentra el mayor número de viviendas principales sin seguro de hogar.

Estos datos se desprenden del análisis elaborado por Rastreator.com, el comparador online líder del mercado, sobre el impacto del seguro de hogar en el país y las probabilidades de sufrir un incidente, especialmente en vacaciones.

Según reflejan los datos, esto se produce a pesar de que más de 1,1 millones de andaluces (el 21,5 por ciento de la población) han tenido que asumir en alguna ocasión reparaciones caras en sus hogares al no contar con esta protección.

Cada hora, las aseguradoras atienden 800 percances en los hogares españoles. La mayor parte de estos siniestros son daños por agua --cada 15 segundos se registra uno--, seguidos por rotura de cristales, daños eléctricos y robos, éstos últimos con mayor presencia en los meses de verano. En concreto, agosto es el mes donde más partes por robos en domicilios se registran.

La responsable de Seguros de Rastreator.com, Itzal Arbide, ha sostenido que «a pesar de estos datos, que muestran la alta probabilidad de sufrir un siniestro en la vivienda, el 43 por ciento de los andaluces aún desconoce los riesgos que supone no tener contratado un seguro de hogar».

En ocasiones, según ha añadido Arbide, «cuando se sufre un percance es cuando los propietarios son realmente conscientes del gasto que deben asumir por no contar con la protección adecuada».

De hecho, un 10,2 por ciento de los andaluces afirma haberse arrepentido de no tener seguro o no haber ampliado su cobertura. «No tener seguro sale caro en España; al contrario de lo que ocurre en otros países, contratar un seguro de hogar, no es obligatorio», ha abundado.

Sin embargo, las viviendas que están sujetas a una hipoteca deben estar protegidas por un seguro de incendios y, por lo general, los propietarios amplían esta cobertura porque los bancos vinculan el seguro de hogar a mejores condiciones en sus préstamos. A pesar de ello, todavía son muchos los hogares canarios que no cuentan con esta protección.

Según los datos de Rastreator.com, una póliza de hogar de gama básica tiene un precio medio de 159,20 euros, aunque existen opciones en el mercado desde 77 euros.

«Si se tiene en cuenta que la reparación de una gotera, el percance más frecuente en los hogares tiene un coste de 333 euros de media y, un robo tiene un coste cercano a los 1.500 euros, es evidente que contar con una póliza de hogar es la mejor forma de proteger la vivienda y el bolsillo de los consumidores», ha señalado Arbide.