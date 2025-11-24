Así es el mejor hotel de costa de toda Europa con el spa más grande de Andalucía

Con tanta oferta en un país eminentemente turístico como España, ser elegido el mejor hotel de costa explica la cantidad de servicios de lujo y ... la calidad que ofrece a sus clientes. Es lo que ha conseguido un complejo hotelero andaluz, situado en la Costa de la Luz, donde se encuentra Chiclana de la Frontera, uno de los territorios más visitados de Cádiz.

Gracias a sus extensas playas y un entorno privilegiado, el municipio gaditano se ha convertido en el lugar que alberga el mejor hotel de lujo costero. El Royal Hideaway Sancti Petri ha sido reconocido con tres distinciones en los World Luxury Hotel Awards 2025: Mejor Resort Costero de Lujo en Europa, Mejor Resort de Playa de Lujo en España, y Mejor Resort de Spa de Lujo de la región.

Como bien han reconocido desde lo World Luxury Hotel Awards 2025, este hotel de cinco estrellas es todo lujo. De inspiración balinesa, destaca también por su alta gastronomía y por tener uno de los spa más grandes de Andalucía. De hecho, su espacio de bienestar es uno de los reclamos turísticos, ya que cuenta con una superficie de más de 3.650 metros de instalaciones.

El visitante puede disfrutar de piscinas de hidromasaje, chorros jet, camas de agua, piscina a contracorriente, jacuzzis, piscina de contraste y prediluvio. Además, cuenta con una serie de tratamientos como circuitos de aguas, ciclos de hidroterapia y masajes y rituales relajantes. Como centro wellness, tampoco le falta una zona de calor con sauna finlandesa, terma romana, baño turco, duchas de sensaciones, bitérmicas y zona de relax con tumbonas calefactadas.

Aparte de su zona de spa para relajarse, el hotel cuenta también con una serie de actividades para hacer deporte como Yoga, GAP, ABD, entrenamiento funcional, spinning con vistas al mar, nordic walking, stretching o zumba. Mientras tanto, dispone de una Sky Wellness Terrace, un centro de belleza ubicado en la azotea donde se encuentran cinco cabinas abiertas al aire libre para recibir tratamientos exclusivos, algunos traídos desde la cultura oriental.

Alta cocina

En un lugar así no puede faltar la alta cocina. El alimento estrella es el atún rojo de almadraba, que se puede degustar como tartar, tataki o cocinado a la plancha. Servido en su restaurante Atunante, este producto no puede faltar en un menú de lujo.

Por otro lado, el hotel también dispone de otro restaurante llamado Chez Lumière, quien lidera el dos estrellas Michelin Juanlu Fernández. De Cádiz te trasladará a París, creando así una fusión de ambas gastronomías.

Las habitaciones del hotel son de una categoría Deluxe que varía el precio según la temporada en la que se aloje el huésped. El precio medio puede ser de unos 150 o 180 euros por noche en temporada baja, mientras que en primavera y verano se elevan significativamente hasta alcanzar más de 300 euros por noche en adelante, en función de la categoría de habitación escogida.