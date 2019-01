Estas son las 90 medidas del acuerdo entre PP y Ciudadanos para presidir Andalucía Una de las medidas que se postula clave en el pacto es la número 84, referida a la violencia de género D.C. Jueves, 3 enero 2019, 13:13

El pasado 25 de diciembre, PP y Ciudadanos anunciaron un acuerdo programático para «poner fin a casi cuatro décadas de gobiernos socialistas en Andalucía». Tras semanas de negociaciones, populares y liberales cerraron el día de Navidad un pacto de 90 medidas que implementaría un Ejecutivo de coalición. A falta de cerrar los nombres del equipo que encabezará el candidato del PP, Juan Manuel Moreno, y que contará previsiblemente con el de Ciudadanos, Juan Marín, como vicepresidente, los partidos presentaron sus medidas a modo de anuncio. «PP y Ciudadanos hemos cerrado en su totalidad un acuerdo programático con medidas de desarrollo y prosperidad para un nuevo gobierno en Andalucía», escribió Moreno en Twitter.

Entre las medidas pactadas destacaban la bonificación al 99 % del impuesto de sucesiones, la rebaja del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas o la exigencia al Gobierno de Pedro Sánchez de una reforma del actual modelo de financiación autonómica.

La medida contra la violencia de género

Una de las medidas que se postula clave en el futuro de Andalucía es la número 84, referida a la violencia de género, y sobre la que VOX ha manifestado su rechazo expreso.

Esta medida, dice lo siguiente en el documento elaborado por PP y Ciudadanos: «Impulsaremos un Gran Acuerdo contra la Violencia de Género en Andalucía que desarrolle en nuestra comunidad los avances logrados con la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que implemente, con dotación presupuestaria suficiente, todas y cada una de las medidas previstas en la ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la ley 13/2007 de 26 de noviembre de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, a fin de acabar con esta lacra social».

Otras medidas rechazadas por VOX

No obstante, la medida 84 no es la única que ha generado el rechazo de VOX. El líder de la formación, Santiago Abascal, ha expresado a través de Twitter otros puntos en los que no estaría de acuerdo con PP y Ciudadanos, lo que llevaría a romper un supuesto pacto.

Entre estas otras medidas de discordia, Abascal destaca «la reducción fiscal», «el desmontaje de la administración paralela», «las leyes ideológicas» o «el apoyo al mundo rural y sus modos de vida».

Puede consultar las 90 medidas del acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía pinchando en este enlace.