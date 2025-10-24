Una masa de aire polar llega a Andalucía el domingo y dejará lluvias en estas zonas Las precipitaciones afectarán a prácticamente toda la comunidad autónoma y tendrán continuidad durante el lunes en varias provincias

Alberto Flores Granada Viernes, 24 de octubre 2025, 10:02

El tiempo está a punto de cambiar en Andalucía. Después de varios días marcados por el sol y la estabilidad, el fin de semana la lluvia tomará el protagonismo debido a la irrupción de una masa de aire polar. Una situación que afectará desde mañana a casi toda la Península Ibérica pero cuyos efectos no llegarán hasta el territorio andaluz hasta el domingo.

De este modo, este viernes volverá a ser un día soleado en toda Andalucía. De hecho, las máximas subirán con respecto a la jornada de ayer superando los 30 grados de máxima en Málaga (33), Sevilla (32), Córdoba (31) y Jaén (31). Las mínimas, por su parte, no presentarán grandes cambios, con toda la región con temperaturas nocturnas en torno a los 16 grados.

El sábado aumentará ligeramente la nubosidad, aunque volverá a ser un día en el que el máximo protagonista volverá a ser el sol. Las temperaturas se mantendrán elevadas, por encima de los 30 grados en todas las provincias andaluzas a expceción de Almería, Huelva y Málaga. Y no habrá cambios en lo relativo a las mínimas. Eso sí, a final del día habrá vientos intensos en el litoral mediterráneo.

Lluvia y bajón térmico

Desde la madrugada del domingo la lluvia ganará protagonismo en prácticamente toda Andalucía. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología avisa que desde primeras horas del día se darán chubascos débiles a moderados en gran parte de la comunidad autónoma.

Por la mañana lloverá en toda la región a excepción del litoral mediterráneo. Pero a partir de la tarde la lluvia se extenderá hacia el este afectando a todas las provincias a excepción de Almería, donde lo más probable es que las precipitaciones no lleguen hasta la noche. En cuanto a las temperaturas, estas bajarán de forma significativa en sus valores máximos, quedando en torno a los 23 grados. Las mínimas, por su parte, no se verán alteradas.

Si se cumplen los pronósticos, los efectos de la masa de aire polar seguirán notándose el lunes, con lluvias desde por la mañana en Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Conforme avance la jornada las precipitaciones cesarán, aunque es bastante probable que la inestabilidad continúe siendo la protagonista durante la primera mitad de la semana con nuevas lluvias.