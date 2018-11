Marín llama a «votar en masa» para no «lamentarse otros cuatro años» EFE «Le vamos a dar una paliza al conformismo», ha afirmado el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Andalucía EFE Domingo, 25 noviembre 2018, 14:12

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha llamado a «salir a votar en masa» en los comicios autonómicos del 2 de diciembre porque «la única oportunidad de no seguir lamentándonos otros cuatro años es ganar las elecciones».

«Le vamos a dar una paliza al conformismo», ha afirmado Marín, que ha intervenido en un acto de Ciudadanos en Málaga junto a su presidente, Albert Rivera; la portavoz nacional, Inés Arrimadas, y el cabeza de lista por esta provincia, Javier Imbroda.

Ha acusado al PSOE de «no saber gestionar los recursos públicos», porque «solo entiende de chiringuitos, fundaciones fantasma y dedazos» y se ha comprometido a «poner la Junta de Andalucía al servicio de los ciudadanos».

Según Marín, Ciudadanos va a «tender la mano para que Andalucía sea lo que siempre ha tenido que ser», ya que esta comunidad «tiene que ser el pulmón del cambio».

Ha resaltado que esta formación política «sigue creciendo» porque ha «despertado la ilusión que faltaba después de cuarenta años de monopolio del PSOE y con un PP resignado y conformado».

«Vamos a vencer a la resignación y al conformismo, porque nada es imposible. Inés (Arrimadas) lo ha demostrado y ha ganado en Cataluña, y lo mismo vamos a hacer en Andalucía».

El candidato naranja ha advertido de que «hay algo peor que Susana Díaz gobierne otros cuatro años», y es «que gobierne de la mano de Podemos», puesto que «se ve lo que está sucediendo a nivel nacional».

Marín ha subrayado que «la resignación no forma parte del ADN» de Ciudadanos y que Andalucía «no tiene una maldición bíblica, porque hay gente con talento».

Ha lamentado los «insultos» recibidos ayer del candidato del PP, Juanma Moreno, y ha aseverado al respecto que «ni los andaluces ni los votantes del PP se merecen un candidato que insulte a otro candidato».

Respecto a Susana Díaz, ha señalado que «parece que Andalucía le importa muy poco», ya que «calla cuando se insulta a los andaluces, cuando se reparten el CGPJ Iglesias con Sánchez y Casado o cuando la ministra Montero dice que no hay financiación autonómica y mientras se negocian los Presupuestos del Estado en el pacto de la cárcel, a escondidas».

«El que calla otorga, y el que otorga es cómplice», ha resaltado en alusión a Díaz el candidato de Ciudadanos, que ha reiterado que su partido «ha venido a ganar estas elecciones».

Por su parte, Arrimadas ha reclamado «una Junta de Andalucía que se parezca más a los andaluces y menos al PSOE» y ha advertido que el 2 de diciembre está en juego que los andaluces «tengan los mismos derechos que las personas de otras comunidades autónomas».

La portavoz ha asegurado que no entiende «el conformismo» de quienes llevan cuarenta años en el gobierno andaluz y no quiere que el futuro «lo decidan personas que llevan tanto tiempo en el poder que defienden el conformismo y dicen que ellos no tienen responsabilidad de nada».

«Parecía imposible ganar en Cataluña a los que tenían toda la maquinaria», ha recordado Arrimadas, que ha asegurado que éste es un «momento histórico» y que «cuando pasen los años nos preguntaremos qué hicimos el 2 de diciembre, si nos quedamos en casa, si votamos lo de siempre o si salimos con la papeleta naranja a votar un cambio».