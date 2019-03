Marín dice que no le temblará el pulso si hay irregularidades en la actividad privada del delegado de Economía en Málaga Juan Marín, hace unos días en un desayuno informativo / EP Guijarro Hernández ha puesto su cargo a disposición tras revelarse que maneja sociedades en Panamá MARÍA DOLORES TORTOSA SEVILLA/MÁLAGA Viernes, 29 marzo 2019, 14:14

El vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, ha manifestado que no le «temblará el pulso» para pedir el cese del delegado de Economía y Empleo en Málaga, Miguel Luis Guijarro Hernández, si hubiera irregularidades en su actividad privada, tras revelarse que posee sociedades en Panamá, país clasificado entre los paraísos fiscales. Marín ha contestado a los periodistas que desconocía estas actividades del cargo en Málaga, reveladas por 'El Confidencial' y que el aludido no ha desmentido, pero ha defendido su legalidad.

Marín ha desvelado en un encuentro con periodistas haber hablado con Guijarro esta mañana y ha dicho que el delegado ha puesto su cargo a disposición de los consejeros de Empleo y Economía, Rocío Blanco y Rogelio Velasco. Marín le solicitó la documentación sobre sus empresas y el delegado las ha remitido a los consejeros, quienes analizan esta mañana la información y tomarán la decisión pertinente en poco tiempo. «Él me ha transmitido que no existe ningún tipo de ilegalidad; es un hombre que ha tenido negocios. Me ha comunicado que su cargo está a disposición de los consejeros sin ningún problema».

Marín ha aclarado que serán los consejeros Blanco y Velasco quienes tomen la decisión de su cese si lo vieran conveniente, aunque fuentes del Gobierno consideran que cabe la posibilidad de una dimisión dada la presión que desde esta mañana afronta el delegado en Málaga. Preguntado sobre su opinión personal, Marín ha dicho lo siguiente: «Yo entiendo, ustedes me conocen, que si hay cualquier duda sobre cualquier actividad que pudiera ser ilícita sobre cualquier miembro de Ciudadanos, inmediatamente habría que pedirle su dimisión sin ningún problema o se le cesa». «No nos va a temblar el pulso», ha remarcado.

El vicepresidente ha reconocido a los periodistas que no tiene información suficiente para estar seguro de si hay ilicitud o no en la actividad del delegado y empresario. Ha insistido en que el Gobierno desconocía las empresas de Guijarro en Panamá dado que hay de plazo dos meses para que los cargos nombrados presenten su declaración de bienes y actividades y estos aún no se han cumplido. El nombramiento se produjo el pasado febrero.