Marín avanza que el Gobierno abordará la limitación de mandatos antes del 2 de mayo

El vicepresidente de la Junta envía un recado a Susana Díaz: «Este es un gobierno que va a durar toda la legislatura»

Miércoles, 27 marzo 2019

Juan Marín ha avanzado que el Gobierno abordará antes del día 2 de mayo el proyecto de ley para la limitación de mandatos del presidente y los consejeros de la Junta. La iniciativa fue incluida por Juanma Moreno en su discurso de investidura el pasado enero. El propio presidente ya manifestó días pasados que en breve se llevaría al Consejo de Gobierno, aunque ha sido Marín quien le ha puesto fecha y no ha descartado que se trate en la próxima reunión semanal del ejecutivo andaluz. Marín ha hecho este anuncio en un desayuno coloquio en Sevilla presentado por la portavoz nacional de Cs, Inés Arrimadas, también candidata al Congreso.

La limitación de mandatos es una vieja promesa de dirigentes de casi todos los partidos, pero sin llevar a efecto. El expresidente socialista José Antonio Griñán se mostró de acuerdo en acotar a dos los mandatos de los presidentes en un discurso pronunciado en junio de 2013 en el Parlamento varias semanas antes de anunciar su dimisión acosado por el 'caso ERE'. Susana Díaz también reflejó en el discurso de investidura de 2015 estar abierta a ello. Más tarde firmó el compromiso de hacerlo en el acuerdo de investidura con Ciudadanos. No lo hizo. Antes que ninguno de ellos, Javier Arenas prometió en 2007, en la precampaña de las autonómicas de 2008, que la limitación a ocho años de los presidentes iba a ser la primera ley que aprobaría de llegar a la Junta. Arenas tenía un motivo: Manuel Chaves llevaba como presidente de la Junta entonces 17 años seguidos. PP e Izquierda Unida habían intentado sin éxito introducir el tope de mandatos en la reforma del Estatuto de Autonomía de 2007.

Juanma Moreno recogió el testigo de la promesa y fue más allá, presentando el grupo popular una propuesta de reforma de la Ley de Gobierno de Andalucía para acotar a ocho años los mandatos presidenciales la pasada legislatura. El Consejo Consultivo emitió un dictamen de la ley del PP considerando que no era «jurídicamente viable» pues la limitación debería estar contemplada en el Estatuto de Autonomía. La norma quedó aparcada y no llegó a votarse. El líder del PP andaluz insistió en la campaña de las pasadas elecciones del 2D en recuperar esta norma si gobernaba. Para entonces ya Ciudadanos había promovido una iniciativa legal en este sentido en el Congreso.

Ahora el Gobierno PP-Cs se muestra decidido a convertir Andalucía en pionera en la limitación de mandatos de los presidentes y consejeros, un asunto incluido en las 21 medidas del acuerdo para los cien primeros días de gobierno. Estos se cumplen en la última semana de abril, de ahí que Marín haya afirmado que se aprobará antes del día 2 de mayo.

El vicepresidente no ha aclarado si se incluirá en la reforma del Estatuto que propone para la supresión de los aforamientos. Sobre este tema ha llamado la atención el órdago lanzado al PSOE, al que invita a concretar qué otros cambios quiere en la reforma estatutaria. «Si se quiere aprovechar la reforma del Estatuto para introducir otros cambios, por qué el PSOE-A no propone ninguno. En el Gobierno estamos abiertos a escuchar cualquier otra cuestión, no hay que tenerle miedo a los cambios», ha afirmado el vicepresidente durante su participación en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol.

No ha sido la única pulla a los socialistas. Juan Marín ha querido enviarle un recado a Susana Díaz con esta frase: «Este es un gobierno que va a durar toda la legislatura». Con ella busca zanjar la posibilidad de una ruptura del bipartito que haga volver al PSOE a la Junta antes de las próximas elecciones. Algo así solo sería posible con una moción de censura y un cambio de bando de Cs.

El entorno de Susana Díaz alimenta esta conjetura basándose en que PP y Cs gobiernan en minoría y necesitan a Vox para sacar adelante sus iniciativas en el Parlamento. La expresidenta dejó escapar una reflexión en este sentido en una entrevista el pasado lunes de Ana Rosa Quintana en Telecinco. Dijo que el resultado de las elecciones generales y las municipales serán «una piedra de toque» para saber cuánto tiempo iba a durar la coalición PP-Cs en la Junta de Andalucía. Díaz transmitió que el Gobierno andaluz es muy frágil por la dependencia de Vox en el Parlamento. En su entorno deja caer que Albert Rivera no cederá a un gobierno presidido por el PP a nivel nacional si va a depender de Vox para «no darse un tiro en el pie» antes de las europeas. Marín ha sido taxativo al afirmar que el Gobierno PP-Cs agotará la legislatura «porque tenemos un compromiso con los andaluces».

Preguntado si descarta también acuerdos con los socialistas para las alcaldías, ha obviado una respuesta en uno u otro sentido. «Hay que ir pantalla a pantalla, cuando terminen las nacionales, veremos el escenario político», ha respondido Marín. El líder de Cs en Andalucía ha revelado que Álvaro Pimentel, hermano del que fuera ministro de Trabajo con Aznar, Manuel Pimentel, será el candidato de Cs al Ayuntamiento de Sevilla.