Loco cambio del tiempo en Granada la semana que viene: de 30 grados a 20 y lluvias

La predicción del tiempo para Granada según la Aemet no puede ser más parecida a una montaña rusa de cara a la semana que ... viene. En efecto, la Agencia Estatal de Meteorología pronostica unas jornadas de subidas y bajadas constantes en los termómetros que van a hacer un poco complicado saber qué ropa ponerse.

Por orden, este lunes la capital va a registrar 20 grados de máxima y 8 de mínima: el martes serán 25 y 8, respectivamente; en el caso del miércoles, 29 y 15, día en el que se producirá el gran subidón de las temperaturas, que se mantendrán el jueves con 30 de máxima y 13 de mínima.

El gran cambio llega el viernes, cuando las máximas caerán diez grados, hasta los 20, por 11 de mínima, tendencia que, siempre según la Aemet, se mantendrá durante el sábado que viene, si bien es un primer y lejano pronóstico.

En cuanto a la probabilidades de lluvias, la Agencia Estatal de Meteorología sitúa el viernes como el día clave para la vuelta del agua, ya que las cifra en un 95%, mientras que para la jornada del sábado serían, en todo caso, del 85%.