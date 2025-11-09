Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Loco cambio del tiempo en Granada la semana que viene: de 30 grados a 20 y lluvias Ideal

Loco cambio del tiempo en Granada la semana que viene: de 30 grados a 20 y lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología vaticina una semana con muchos vaivenes

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 10:17

Comenta

La predicción del tiempo para Granada según la Aemet no puede ser más parecida a una montaña rusa de cara a la semana que ... viene. En efecto, la Agencia Estatal de Meteorología pronostica unas jornadas de subidas y bajadas constantes en los termómetros que van a hacer un poco complicado saber qué ropa ponerse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
  2. 2 El árbol culo, la nueva y sorprendente atracción turística de Granada en Google Maps
  3. 3 Ingresado en un hospital de Granada un hombre herido por un disparo en la cabeza
  4. 4 Aemet ya avanza cuándo habrá 28 grados en Granada y un 95% de lluvias
  5. 5

    Rayan Zinebi, inconvocable con el primer equipo del Granada CF hasta enero
  6. 6 Dos granadinos recorren Marruecos en todoterreno para repartir material escolar y juguetes entre los niños
  7. 7

    El PP de Granada gana peso con dos representantes en la cúpula del PP andaluz
  8. 8 La granadina Greening lanza una OPA sobre EiDF para crear un líder global en renovables
  9. 9

    La investigación paralela del Ayuntamiento por las oposiciones señala a ocho policías
  10. 10

    Absuelven a una empleada del Clínico acusada de falsear su historial para cobrar más

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Loco cambio del tiempo en Granada la semana que viene: de 30 grados a 20 y lluvias

Loco cambio del tiempo en Granada la semana que viene: de 30 grados a 20 y lluvias