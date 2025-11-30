Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Finca ecológica con cultivos de cítricos en la provincia de Sevilla. José Luis Piedra

La Ley de Producción Ecológica aspira a afianzar el liderazgo andaluz en el sector

La nueva norma aprobada por el Parlamento fomentará el consumo de estos productos y mejorará su comercialización

José Luis Piedra

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:12

Comenta

Andalucía se ha convertido en la primera comunidad autónoma en contar con una ley de impulso y promoción de la producción ecológica, una norma pionera ... en España que abrirá el camino a otras regiones en esta materia y que tiene como objetivo consolidar el liderazgo andaluz en estos productos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

