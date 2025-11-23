La ley de ciencia potenciará la excelencia y calidad en la innovación e investigación
La nueva norma persigue también la proyección internacional de este sector y abrir su labor a toda la sociedad
José Luis Priedra
Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:57
Andalucía contará con una nueva ley de ciencia que potenciará la calidad y la excelencia en el sistema innovador e investigador de la comunidad, además ... de impulsar su proyección internacional, entre otros objetivos.
Son algunos de los objetivos prioritarios de la nueva norma a la que acaba de dar luz verde el Gobierno andaluz y que ha sido ya remitida al Parlamento para su debate y aprobación definitiva con la aspiración de abrir a la sociedad la ciencia, la tecnología y la innovación, así como mejorar la gobernanza del sistema andaluz del conocimiento.
En la ley destaca la activación del Sistema Andaluz de Investigación de Excelencia (Saiex), que reconocerá a los agentes más destacados de la comunidad científica de Andalucía mediante una certificación oficial basada en indicadores objetivos, medibles e internacionalmente homologables que les reconozca como entidades excelentes en este ámbito.
Este sistema destinado a fomentar la excelencia en la investigación prevé la creación de estructuras que potencien y mejoren la colaboración multidisciplinar e interdisciplinar en el sector, además de propiciar una estrecha vinculación con los sectores productivos para la transmisión y desarrollo real de sus conocimientos y avances.
La Junta se propone con la norma favorecer y potenciar la relación entre el sistema de educación superior y el tejido empresarial impulsando las denominadas las unidades de Innovación Abierta. Se trata de agentes del sistema andaluz del conocimiento que estarán constituidos por una universidad o un organismo público de investigación junto a una o varias empresas con el objetivo de promover un desarrollo colaborativo sobre líneas de investigación innovadoras y desarrollo experimental en Andalucía.
Asimismo, se fomentarán las unidades I+D+I de empresas, que serán estructuras de investigación que se dedicarán al desarrollo experimental y estarán orientadas a satisfacer las necesidades y aspiraciones de dichas empresas.
La internacionalización es otro de los grandes retos de la norma, ya que la Junta considera una necesidad aumentar la visibilidad de la ciencia en el exterior para que transcienda fronteras y sea capaz de exportar innovación, atraer talento a la comunidad en el ámbito de la investigación y estar además presente en los órganos de referencia internacionales.
Papel destacado
El texto normativo otorga un papel destacado a la investigación biomédica de excelencia, que en los últimos años se ha implementado a través de un sistema con un trabajo de vanguardia desarrollado por fundaciones, institutos de investigación y centros temáticos.
Además, se incorpora la nueva figura del personal tecnólogo para el diseño de productos y se apoyará el talento innovador fuera de Andalucía con la creación de la comunidad del personal investigador andaluz en el exterior.
La nueva ley, que ha sido consensuada con los representantes del sistema andaluz del conocimiento, el Consejo Andaluz de Universidades y los agentes económicos y sociales, viene a renovar la antigua norma de 2007 para adecuarla a la realidad científica e investigadora actual.
La Junta apuesta por incrementar la inversión privada y fomentar el mecenazgo y el patrocinio
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, puso de relieve que con la nueva ley de ciencia el Gobierno andaluz buscará «invertir» el peso de la inversión pública y privada actual en materia de investigación de forma que pase a ser del 30 y el 70% respectivamente.
El consejero anunció también que se fomentarán las labores de patrocinio y mecenazgo y precisó que el Consejo de Mecenazgo, de nueva creación, será el encargado de estudiar posibles incentivos fiscales para promover el apoyo de la iniciativa privada a la actividad del sector innovador e investigador.
Gómez Villamandos afirmó que «se crearán unidades de innovación abiertas en las que «universidades, centros económicos y empresas podrán abordar retos de forma conjunta que entrarán a formar parte del sistema andaluz del conocimiento y, por lo tanto, pueden ir a financiación específica para ellas».
Asimismo, señaló que la nueva ley reforzará el sistema andaluz del conocimiento e impulsará la excelencia científica, además de potenciar la transmisión de sus avances y conocimientos en ciencia e innovación a las empresas, instituciones y a la sociedad en general.
El titular de Universidad indicó también que la norma fomentará la igualdad y la sostenibilidad y mejorará la gobernanza del sistema andaluz del conocimiento. La Junta respaldará a la I+D andaluza con incentivos para fortalecer las estructuras para desarrollar la investigación de calidad y excelencia, con una dotación de 27 millones este año.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión