Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Junta ultima la convocatoria de ayudas de 88 millones de euros para modernización de la agroindustria

Fernández-Pacheco destaca la importancia de la nueva Comisión de la Industria Agroalimentaria y ofrece la colaboración de la Junta

Ideal

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:38

Comenta

La Junta de Andalucía ultima la convocatoria de ayudas de 88 millones de euros para modernización de la agroindustria, dirigida tanto a pymes como a ... grandes empresas dedicadas a la transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas y alimentarios que desarrollan su actividad en Andalucía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  3. 3 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  4. 4

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  5. 5 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  6. 6 Roban una grúa para llevarse coches aparcados en las puertas de talleres de Granada
  7. 7

    «Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»
  8. 8

    Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas
  9. 9 La pastelería de Granada que crea dulces artesanos para diabéticos: «Nos lo agradecen mucho»
  10. 10 Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta ultima la convocatoria de ayudas de 88 millones de euros para modernización de la agroindustria

La Junta ultima la convocatoria de ayudas de 88 millones de euros para modernización de la agroindustria