El consejero de Universidades, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos. Ideal

La Junta transferirá 39 millones de euros a las universidades públicas andaluzas para aplicar de inmediato la subida salarial del 2,5%

La Consejería de Universidad inyectará en las próximas semanas a las instituciones académicas esa cifra necesaria para cubrir el incremento del 2,5% con el fin de repercutirlo en la nómina de diciembre

Ideal

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:46

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación transferirá en las próximas semanas a las universidades públicas andaluzas 39,07 millones de euros para garantizar la ... financiación necesaria que permita la «aplicación inmediata» de la subida salarial del 2,5% a los empleados públicos acordada ayer por el Gobierno central y los sindicatos. Esta medida beneficiará a un total de 29.779 personas pertenecientes tanto al personal docente e investigador (PDI) como al cuerpo técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS). Así lo ha puesto de manifiesto el secretario general de Universidades, Ramón Herrera, quien ha asegurado, además, que las plantillas de las instituciones académicas que conforman el sistema público de educación superior podrán disponer de esa cuantía adicional ya en su nómina de diciembre, una vez que se transfiera el montante necesario para ello a las universidades.

