La Junta transferirá 39 millones de euros a las universidades públicas andaluzas para aplicar de inmediato la subida salarial del 2,5%

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación transferirá en las próximas semanas a las universidades públicas andaluzas 39,07 millones de euros para garantizar la ... financiación necesaria que permita la «aplicación inmediata» de la subida salarial del 2,5% a los empleados públicos acordada ayer por el Gobierno central y los sindicatos. Esta medida beneficiará a un total de 29.779 personas pertenecientes tanto al personal docente e investigador (PDI) como al cuerpo técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS). Así lo ha puesto de manifiesto el secretario general de Universidades, Ramón Herrera, quien ha asegurado, además, que las plantillas de las instituciones académicas que conforman el sistema público de educación superior podrán disponer de esa cuantía adicional ya en su nómina de diciembre, una vez que se transfiera el montante necesario para ello a las universidades.

Herrera ha explicado que la Consejería de Universidad había reservado desde mediados de año una partida de 33,2 millones de euros con el fin de poder hacer frente a una posible subida salarial establecida por el Ejecutivo central. Esa cuantía no repartida se calculó con la previsión de que el incremento de los sueldos públicos fuera del 2%, por lo que el secretario general de Universidades ya ha adelantado que la Junta «ha comenzado a trabajar para liberar el importe correspondiente a las cuantías retenidas y para adicionar el 0,5% que no se había cubierto en los cálculos iniciales, al desconocerse la tasa final de crecimiento salarial».

Para el secretario general de Universidades, el desembolso global de 39,07 millones de euros supone «un esfuerzo presupuestario importante que se sumará al modelo de financiación, aumentando así los recursos disponibles este 2025 para el sistema público de educación superior».

En ese sentido, ha asegurado que la planificación con la que trabaja la Consejería es poder transferir a las instituciones académicas «en las próximas semanas» la cantidad total para que puedan repercutir la subida en las nóminas de diciembre. No obstante, ha reconocido que «con este acuerdo alcanzado tan próximo a final de año, el Gobierno nos deja muy poco margen de maniobra a las administraciones autonómicas para hacer efectivo el incremento, teniendo en cuenta que las universidades han comenzado ya las tareas administrativas necesarias para cerrar las nóminas de diciembre».

Reparto de la subida salarial por universidades

Teniendo en cuenta los 39,07 millones a repartir entre las instituciones académicas, la Universidad de Almería recibirá 1,99 millones de euros, la de Cádiz, 3,36 millones; la de Córdoba, 3,03 millones; la de Granada, 9,43 millones; la de Huelva, un total de 1,83 millones; y la de Jaén, 2,26 millones.

Por su parte, la Universidad de Málaga recibirá una transferencia de 5,38 millones, la Pablo de Olavide, 1,74 millones; la de Sevilla, 9,83 millones, y la UNIA, un importe de 198.692 euros.