La Junta suscribe más de 85.000 convenios con 36.500 empresas andaluzas para desarrollar estudios de FP

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha afirmado que las empresas se han transformado «en colaboradoras esenciales» para los ... estudios de FP, unas enseñanzas cada vez más demandadas por el alumnado y conectadas con el tejido empresarial de Andalucía. Para garantizar una conexión directa con el mercado laboral, la Junta ha suscrito más de 85.000 convenios con 36.500 empresas de todos los sectores y de todos los volúmenes de la comunidad.

Según ha informado la Junta en una nota, Castillo, que ha participado en una jornada de trabajo organizada por las Cámaras de Comercio de Andalucía en la sede de la Fundación MAS en Sevilla, ha subrayado que, con el nuevo enfoque de la FP Dual, las empresas han dejado de ser solo un centro de prácticas para convertirse en «centros de aprendizaje» para los alumnos que adquieren allí su formación.

Durante su intervención, la consejera ha señalado que está dualización también ha transformado la oferta de estas enseñanzas, que han dado «un salto cualitativo con una consolidada oferta, amplia y diversa» para atender a la realidad formativa de Andalucía, contado ahora con 3.773 ciclos y cursos de especialización, un 31% más que hace seis años y 197 titulaciones distintas. Además, ha remarcado que desde 2018, la Junta ha creado 47.552 nuevas plazas de Formación Profesional, lo que representa un incremento del 40%.

Asimismo, el Gobierno andaluz ha destacado que se ha fortalecido la FP andaluza con equipamiento de última generación, con aulas de tecnología aplicada, incorporado la robótica a sus aulas técnicas, con mejoras en digitalización y conectividad, se ha reforzado la formación técnica del profesorado y se ha multiplicado las oportunidades de especialización en sectores como la automatización, la programación, la ciberseguridad o la impresión 3D.

Respecto a la inserción laboral de los jóvenes que cursan algún ciclo de FP, la consejera ha indicado que más de la mitad de los titulados en FP encuentran trabajo el primer año tras acabar sus estudios. Esta tasa sube al 60% en Grado Superior y en el caso de los ciclos STEM --Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas-- se eleva al 70%.

«Se trata de unas enseñanzas que preparan a un alumnado cada vez más cualificado y competente, fundamental para su incorporación al mundo laboral, como avalan las cifras», ha concluido Castillo.