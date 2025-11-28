Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, en una de las jornadas organizada por la Cámara de Comercio de Andalucía. EP

La Junta suscribe más de 85.000 convenios con 36.500 empresas andaluzas para desarrollar estudios de FP

La consejera Castillo ha señalado que está dualización también ha transformado la oferta de estas enseñanzas, que han dado «un salto cualitativo con una consolidada oferta, amplia y diversa» para atender a la realidad formativa de Andalucía

Europa Press

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:47

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha afirmado que las empresas se han transformado «en colaboradoras esenciales» para los ... estudios de FP, unas enseñanzas cada vez más demandadas por el alumnado y conectadas con el tejido empresarial de Andalucía. Para garantizar una conexión directa con el mercado laboral, la Junta ha suscrito más de 85.000 convenios con 36.500 empresas de todos los sectores y de todos los volúmenes de la comunidad.

