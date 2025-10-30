Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Este desafío se ha planteado en el hackaton organizado por Andalucía Emprende en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Gran Capitán, que ha visitado el consejero José Carlos Gómez Villamando

La Junta reta a 100 estudiantes a emprender proyectos innovadores vinculados a la Base Logística de Córdoba

Esta competición forma parte de la ronda de hackatons puesta en marcha por la Consejería de Universidad en 8 ciudades andaluzas, en la que participarán unos 900 jóvenes

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:34

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha retado a 103 estudiantes de ciclos formativos de grado superior de formación profesional, procedentes de once centros ... educativos de Córdoba, a desarrollar proyectos innovadores vinculados a la Base Logística del Ejército de Tierra que contribuyan al fomento del empleo juvenil y a la generación de riqueza en el territorio. Este desafío se ha planteado en el hackaton organizado por Andalucía Emprende en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Gran Capitán, que ha visitado el consejero José Carlos Gómez Villamandos para conocer a los alumnos participantes y la metodología de trabajo que han aplicado para diseñar sus iniciativas.

